Camilo debate criação de Câmara de Comércio Ceará-Argentina

A possibilidade de criação de um Câmara de Comércio Ceará-Argentina foi debatida, na tarde desta segunda-feira (10), pelo governador do Estado, Camilo Santana, e o embaixador da Argentina no Brasil, Carlos Alfredo Magariños.

"O embaixador sugeriu a criação de uma Câmara de Comércio Ceará-Argentina, o que será muito importante para estreitarmos as relações comerciais", destacou o governador em sua página no Facebook.

O encontro, realizado no Palácio da Abolição, contou, ainda, com a participação do presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Gladyson Pontes. Na ocasião, também foram discutidas outras possibilidades de parcerias comerciais.

Fonte: diariodonordeste