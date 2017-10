Caminhada Rosa ocorre neste domingo em Florianópolis

A AMUCC realiza neste domingo (29), a Caminhada Rosa, um dos maiores eventos dentro das atividades do Outubro Rosa em Florianópolis. O Outubro Rosa é um Movimento que visa fortalecer a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama por meio de campanhas de conscientização e estimular a participação da população e entidades na luta contra o câncer de mama.

O objetivo é jogar luz em um assunto que tanto assusta as mulheres, mas que pode ser amenizado pela realização dos exames para o diagnóstico precoce. A Caminhada Rosa acontece desde 2010 e já reuniu mais de 5 mil pessoas e neste ano a expectativa é dobrar essa marca.

O evento terá a participação de artistas e comunicadores da cidade, com comunicador Helton Luiz, Banda do IEE, cantora Fernanda Toll, Maricotinha, Marcelo Silva e seu teclado, Academia Affitness, Personal Trainner Luiz Bezerra, DJ Luciano e Biriba Som. Além disso, a caminhada é formada por alas compostas por entidades, empresas, instituições. A concentração será às 14h no Koxixos, na Beira-Mar Norte e a saída está marcada para às 16 horas em direção ao Trapiche.



Fonte: Floripa News