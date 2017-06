Campanha para doação de medula óssea: hoje, em frente ao Ticen 

<p><b> </b></p> Foto: Divulgação/Facebook <p>Não passa uma semana sem que apareça nas redes sociais um apelo de alguma família pedindo doadores de medula óssea. Em geral, são campanhas realizadas por pais desesperados, que querem salvar seus filhos pequenos que têm leucemia e precisam passar por um transplante de medula para terem chance de cura. Mas são muitas as doenças que podem ser tratadas com este mesmo procedimento, em crianças e adultos. O problema é que faltam doadores, e isso é o mais triste desta história: não é difícil ser um doador de medula óssea, não causa qualquer tipo de problema em quem doa _ pelo contrário. Saber que salvou uma vida só pode fazer bem e trazer felicidade.</p><p><b>Acompanhe as colunas de Viviane Bevilacqua </b></p><p>Talvez o medo das pessoas seja causado pela falta de informações mais precisas sobre o que é e como é feito o transplante de medula. Por isso, são extremamente importantes iniciativas como a que acontece hoje, terça-feira, em frente ao Terminal de Integração do Centro (Ticen), em Florianópolis, por onde circulam milhares de pessoas todos os dias. Um ônibus do Hemosc com barracas, técnicos, enfermeiros e voluntários estarão distribuindo folders e orientando interessados em serem doadores. O cadastro poderá ser feito na hora, no interior do ônibus, com uma simples e pequena (5 ml) coleta de sangue. O processo todo, de cadastro à coleta, dura menos de 5 minutos, então, não dá para usar a pressa como desculpa para não participar.<br></p><p>Este material coletado será posteriormente analisado e classificado, e os dados do doador ficarão armazenados em um grande banco chamado Registro Brasileiro de Doadores de Medula Óssea – REDOME. Quando um paciente de qualquer lugar precisa passar por um transplante, procura-se neste banco se existe alguém que tenha uma medula compatível. A chance de encontrar é, em média, de 1 a cada 100 mil. Por isso, é tão importante ter um número elevado de candidatos à doação. Caso encontre o doador compatível, aí sim, são feitos novos exames e depois o procedimento, no hospital, com toda a segurança para o doador.<br></p><p>Esta ação no Ticen faz parte da campanha iniciada há três meses pela Associação dos Pacientes Renais de SC (APAR), cuja meta inicial era de ampliar o cadastro de doadores de medula em 5 mil novos possíveis doadores. Até agora, porém , foram realizados 1.821 novos cadastros. Atualmente 69 pacientes esperam por um doador compatível, um número que, a princípio pode não parecer muito alto, mas se lembrarmos que a compatibilidade é de 1 em 100 mil, numa conta simples, seriam necessários cerca de 6,9 milhões de doadores cadastrados.<br></p><p><b>Leia as últimas notícias do Diário Catarinense </b><br></p><p><br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense