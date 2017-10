Campeonato Municipal de Futebol Suíço de Penha começa hoje

Começa nesta quinta-feira (26), o Campeonato Municipal de Futebol Suíço de Penha, uma das maiores competições esportivas da cidade, reunindo trinta equipes, nas categorias livre e veterano. Neste ano, a taça será em homenagem aos 25 anos do parque Beto Carrero World, o principal patrocinador da competição.

Além de troféus e medalhas do campeão ao terceiro lugar, artilheiro e goleiro menos vazado, também haverá premiação em dinheiro para os três primeiros colocados: 1.200 reais para o campeão, 800 para o vice, e 400 para o terceiro lugar, tanto na categoria livre, quanto na categoria dos veteranos.

21 equipes disputam na categoria livre. Elas foram organizadas em sete chaves com três equipes cada, onde os times jogam entre si. Os dois melhores de cada chave na fase de classificação irão para as oitavas de final, onde começa a fase do “mata-mata”. Os jogos serão sempre nas tardes de domingo, com partidas simultâneas no campo do Beira-Mar, em Armação, e no Campo do Pesque & Pague Dela, no bairro Nossa Senhora de Fátima.

Já na categoria veteranos há nove inscritos, que foram organizados em duas chaves. Os dois melhores colocados de cada fase irão direto para as semi-finais. Os jogos acontecerão nas noites de quinta e sexta-feira, nos campos da Acerb, na Olaria, e do Prenda, no bairro São Cristóvão, simultaneamente.

As primeiras partidas da competição serão pela categoria dos veteranos, nesta quinta-feira, dia 26, no campo do Prenda, em São Cristóvão. Primeiro o Quati enfrenta o Sampa, a partir das 20 horas. Depois, as 21 horas, é a vez do time da Praia Alegre contra o São Cristóvão. Na sexta-feira, dia 27, às 20 horas, o Beira-Mar enfrenta o Internacional, no campo da Acerb, na Olaria.

A primeira rodada da competição na categoria livre começa domingo, dia 29, com sete partidas. No campo do Beira-Mar, a partir das 15 horas, jogam Provesi X Atlético Praiano; às 16 horas Barracão X São Cristóvão; e às 17 horas, Amigos do Zico X Gambazera.

Ao mesmo tempo quatro partidas serão jogadas no campo do Dela, em Nossa Senhora de Fátima. Paiva X Flexa Negra às 15 horas; Quati x Portuguesa, às 16h; Vila São João X Emily Pescados às 17h; e Espaço Jovem X Atlético SC às 18 horas.

A competição vai até dezembro e é uma promoção da Prefeitura de Penha através da Fundação Municipal de Esportes (FME), com apoio do Beto Carrero World.

Jogos desta semana

Quinta e Sexta-feira (Veteranos)

JG 1 20h00min QUATI X SAMPA CAMPO PRENDA 26 de outubro JG 2 21h00min PRAIA ALEGRE X SÃO CRISTÓVÃO CAMPO PRENDA 26 de outubro JG 3 20h00min BEIRA MAR X INTERNACIONAL CAMPO ACERB 27 de outubro

Domingo (Categoria Livre)

JG 1 15h00min PROVESI X ATL PRAIANO CAMPO BEIRA MAR 29 de outubro JG 2 15h00min PAIVA X FLEXA NEGRA CAMPO DELA 29 de outubro JG 3 16h00min BARRACÃO X SÃO CRISTÓVÃO CAMPO BEIRA MAR 29 de outubro JG 4 16h00min QUATI X PORTUGUESA CAMPO DELA 29 de outubro JG 5 17h00min AMIGOS ZICO X GAMBAZERA CAMPO BEIRA MAR 29 de outubro JG 6 17h00min VILA SÃO JOÃO X EMILY PESCADOS CAMPO DELA 29 de outubro JG 7 18h00min ESPAÇO JOVEM X ATL SC CAMPO DELA 29 de outubro



Fonte: Floripa News