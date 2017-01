Canela: aliada das dietas

Especiaria com inúmeras propriedades terapêuticas, a canela já foi muito cobiçada no contexto das Grandes Navegações, sendo usada, inclusive, como moeda de troca para pagar serviços, impostos, obrigações religiosas, e servia como dotes, reservas de capital e divisas de um reino.

Hoje, seu uso continua a ser muito valorizado, só que pelo controle da glicemia e melhora da circulação sanguínea. O condimento também é antioxidante e anti-inflamatório em função dos polifenóis presentes em sua composição. Vale a pena incluí-lo na dieta.

Consumo indicado

De acordo com a nutricionista Thaís Rocha Victor, pós-graduanda em Nutrição Clínica e Funcional, a maioria das pesquisas recomenda o consumo de uma a seis gramas de canela por dia (o equivalente a uma colher de chá).

Importante: o ingrediente pode auxiliar no tratamento da resistência à insulina e do diabetes tipo II. “Na casca, especialmente na espécie Cinnamomun Cassia, existe na composição, além dos polifenóis, micronutrientes como o cromo, que possui uma relação direta em tratamentos de resistência à insulina”, afirma Thais Rocha.

Picos de insulina

Toda refeição rica em carboidratos pode gerar picos de insulina. O cromo presente na canela evita essa oscilação, melhorando o controle glicêmico. Dessa forma, o pâncreas (responsável pela produção da insulina) produz menos hormônio, evitando que o órgão se torne resistente à insulina e desencadeie o diabetes.

Apesar da especiaria ter essa propriedade, a nutricionista alerta ser importante sempre levar em conta a quantidade e a qualidade do tipo de canela. “Uma coisa não compensa a outra. Deve haver equilíbrio”, explica.

Aliada dos intestinos

Incluir canela na dieta também ajuda na digestão, uma vez que possui propriedades carminativas, ou seja, é capaz de reduzir a produção de gases intestinais, além de aliviar enjoos e vômitos. O processo digestivo é ajudado pela ação dos óleos essenciais, que são ricos em polifenóis (estimulam a salivação e a produção de sucos gástricos).

O esvaziamento gástrico pode, igualmente, ser influenciado de forma positiva pela canela. Ele está relacionado a uma regulação da resposta da glicose sanguínea pós-prandial (após as refeições). A canela consegue diminuir o tempo de esvaziamento gástrico e isso leva a uma menor concentração da glicose no sangue após a refeição.

“Quanto menor a redução na velocidade do esvaziamento gástrico, igualmente será a liberação da glicose na corrente sanguínea. Isso ocorre por que quando o alimento está no estômago, não é totalmente absorvido e a maior parte da absorção ocorre no intestino delgado”, pontua.

Thaís Rocha justifica que incluir canela em alguma refeição ao longo do dia pode refrear o tempo de esvaziamento gástrico, consequentemente, da resposta glicêmica. Promover a sensação de saciedade é outro benefício que merece ser destacado.

“Desmame do açúcar”

Para crianças e idosos, a canela pode ser uma boa opção para o “desmame do açúcar” e para acentuar o paladar. A inclusão da canela é benéfica especialmente para as crianças, que possuem um paladar mais adocicado. Daí o condimento ser ideal para adoçar frutas, iogurte e até mesmo mingaus.

No caso dos idosos, quando o paladar é prejudicado pela perda significativa das papilas gustativas, o sabor e aroma fortes da canela ajudam na degustação.

Produto termogênico

Um alimento é considerado termogênico quando provoca um aumento na temperatura corporal e acelera o metabolismo, sendo capaz de elevar o gasto calórico do organismo. “A canela é classificada como termogênica por auxiliar no emagrecimento e no combate à obesidade em função de sua ação anti-inflamatória. Consumir o chá de pau de canela é uma forma de aproveitar ao máximo essa propriedade.

Contraindicações

No entanto, apesar de todas as qualidades do produto, o princípio da individualidade sempre é válido. A canela, segundo Thaís Rocha, é contraindicada para gestantes, já que pode provocar contrações uterinas.

Os indivíduos com hipertensão arterial devem evitá-la, já que, por ser termogênica e estimulante, tende a aumentar a circulação sanguínea. É contraindicada para as pessoas insones.

Diferenças

A canela da espécie Cinnamomum Verum possui um aroma mais forte e é muito usada em preparações doces. Um tipo similar é a Cinnamomum Aromaticum, que é extraída da Cássia cuja casca possui aroma e sabor idênticos ao da canela Verum, apesar das propriedades terapêuticas não serem as mesmas.

Visualmente em forma de pau, a canela Cinnamomum Aromaticum (“falsa canela”) possui a casca mais grossa, sendo mais fácil de ser identificada. No entanto, na forma de pó, é recomendado verificar atentamente o rótulo, tamanha é a sua semelhança com a da espécie Cinnamomum Verum.

Fonte: diariodonordeste