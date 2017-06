Cão Thor auxilia na busca de desaparecidos no Oeste

<p>O cão Thor, da Polícia Militar de Xanxerê, único no Brasil com certificação nível 2 no método Mantrailing e com certificação em seis modalidades de atuação pela Confederação Brasileira de Cinofilia, está atuando também na busca de pessoas desaparecidas. Na semana passada ele esteve em Mondaí auxiliando a Polícia Civil na investigação de uma pessoa do Paraná que teria sumido no município. A Polícia queria saber se a pessoa tinha passado por determinados lugares. </p><p>O instrutor, o soldado Edemar Luiz da Silva, disse que Thor já ajudou a identificar a autoria de dois crimes na região de Xanxerê e ajudou na busca e captura de três fugitivos. Também já conseguiu identificar drogas em 19 ocorrências e armas em seis ocorrências. </p><p>O pastor holandês tem dois anos e é treinado desde os 45 dias de vida, pelo menos duas horas por dia. Edemar fez cerca de 30 cursos de capacitação. <br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense