Carolina Bahia: a sórdida relação

<p suitastyle="direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;text-transform:uppercase;line-height:1.0;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:26.0px;font-family:'Mercury Display Bold';font-weight:bold;">A ordem no governo Temer é elevar o tom contra o empresário Joesley Batista, fortalecendo a estratégia de desconstruir o delator. Do discurso de parlamentares, passando pela CPMI da JBS, as armas disponíveis ao Planalto serão utilizadas para atacar Joesley "sem dó", como disse à coluna um dos integrantes da tropa de choque do presidente. Os governistas apostam, agora, no resultado da perícia nas gravações da famosa conversa entre Joesley e Temer e na possibilidade de edição. </p><p suitastyle="direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;text-transform:uppercase;line-height:1.0;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:26.0px;font-family:'Mercury Display Bold';font-weight:bold;">Em entrevista à revista Época, Joesley reconhece que Lula e o PT institucionalizaram a corrupção, mas aponta Temer como "chefe da organização criminosa". Não vamos esquecer que até o impeachment, PT e PMDB andavam de braços dados, espalhando operadores em cargos estratégicos na estrutura federal. No fundo, não tem mocinho nesta queda-de-braço. Para salvar os próprios negócios, o dono da JBS assume seus crimes e detalha o que a Lava-Jato já vem revelando há muito tempo: existência de uma sórdida relação entre empresários e lideranças políticas. </p><p suitastyle="direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.05;letter-spacing:-0.01em;text-align:left;font-size:10.78px;font-family:'Mercury Display Italic';font-style:italic;"><b>Distritão<br></b>Avança na Câmara a ideia da votação de uma reforma política ainda neste ano, com a aprovação do fim das coligações nas proporcionais, cláusula de barreira e o chamado distritão. Diante das resistências, o voto em lista parece ter sido enterrado de vez.</p><p suitastyle="direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.05;letter-spacing:-0.01em;text-align:left;font-size:10.78px;font-family:'Mercury Display Italic';font-style:italic;"><b>Cabeça de chapa<br></b>Sobre a nota publicada na coluna a respeito das conversas da Rede e do PSB com ex-ministro do STF Joaquim Barbosa, o ex-deputado Beto Albuquerque informa que a ideia dos socialistas é que Marina Silva seja vice de Barbosa em uma chapa à Presidência da República. </p><p suitastyle="direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.05;letter-spacing:-0.01em;text-align:left;font-size:10.78px;font-family:'Mercury Display Italic';font-style:italic;"><b>Faz de conta<br></b>A semana é de tensão em Brasília, com o desenrolar do caso JBS e o STF decidindo se mais um senador será preso, no caso, Aécio Neves (PSDB-MG). Temer, no entanto, mantém a viagem para Rússia e a Câmara praticamente não vai trabalhar por causa das festas de São João.</p>

Fonte: Diário Catarinense