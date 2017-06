Carolina Bahia: jogo de gato e rato entre Janot e Temer

<p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.05;letter-spacing:-0.01em;text-align:left;font-size:10.78px;font-family:’Mercury Display Italic’;font-style:italic;”>Faz de conta que a <b>crise política</b> não é tão profunda, que o Planalto não teme um fato novo que derrube de vez a frágil travessia até 2018 e que o presidente da República não está prestes a ser denunciado pela Procuradoria-Geral da República.<br><br>Só isso explicaria a decisão de <b>Michel Temer</b> de embarcar para cumprir agenda na Rússia e na Noruega, a partir de segunda-feira, deixando para trás um país em suspense. Mas por trás dessa viagem também há uma estratégia de sobrevivência.<br></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.05;letter-spacing:-0.01em;text-align:left;font-size:10.78px;font-family:’Mercury Display Italic’;font-style:italic;”>”O presidente Temer falará sobre o momento de modernização econômica que vive o Brasil, com a criação de um ambiente de maior responsabilidade fiscal e segurança jurídica”, afirma a assessoria do Palácio do Planalto.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.05;letter-spacing:-0.01em;text-align:left;font-size:10.78px;font-family:’Mercury Display Italic’;font-style:italic;”>Ninguém pode negar o esforço da equipe econômica para implementar uma política fiscal mais sólida. Os indicadores econômicos também apresentam lenta recuperação.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.05;letter-spacing:-0.01em;text-align:left;font-size:10.78px;font-family:’Mercury Display Italic’;font-style:italic;”>Mas fechar os olhos para a contaminação da economia pelo ambiente político é impossível. Como explicar a esses investidores que o presidente está sendo investigado por corrupção passiva, obstrução da Justiça e organização criminosa? E até quem deveria ser aliado, como o ex-presidente <b>Fernando Henrique</b> , publica nota, <b>pedindo gesto de grandeza do presidente</b> , defendendo eleições diretas. Sim, é uma grande confusão.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.05;letter-spacing:-0.01em;text-align:left;font-size:10.78px;font-family:’Mercury Display Italic’;font-style:italic;”>O que Temer quer com essa missão ao exterior é se fortalecer, dando uma resposta a quem afirma que o governo está paralisado. O presidente da Câmara, <b>Rodrigo Maia</b> (DEM-RJ), ficará com a missão de mobilizar os deputados para derrubar o mais rápido possível a denúncia da <b>PGR</b> , quando ela aparecer.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.05;letter-spacing:-0.01em;text-align:left;font-size:10.78px;font-family:’Mercury Display Italic’;font-style:italic;”>No Senado, a expectativa é a votação da reforma trabalhista no Congresso. Afinal, sem as reformas, esse governo perderia de vez o sentido.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.05;letter-spacing:-0.01em;text-align:left;font-size:10.78px;font-family:’Mercury Display Italic’;font-style:italic;”>No jogo de gato e rato com Temer, o procurador-geral da República, <b>Rodrigo Janot</b> , deixou a apresentação da denúncia para o final do mês. Ele sabe que precisa de argumentos sólidos se não quiser ser desmoralizado até mesmo pelo Supremo Tribunal Federal.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.05;letter-spacing:-0.01em;text-align:left;font-size:10.78px;font-family:’Mercury Display Italic’;font-style:italic;”>Governistas têm repetido que somente as gravações de <b>Joesley Batista</b> no Palácio do Jaburu não seguram a denúncia. Ao mesmo tempo, uma nova onda de delações está prestes a desaguar na Esplanada. Ninguém se espantaria, portanto, se houvesse uma revisão nos planos internacionais de Temer.</p><p><b>Leia outras colunas de Carolina Bahia </b><br></p><p><b> Carolina Bahia: país em suspense </b><br></p><p><b> Carolina Bahia: PSDB é fiador </b><br></p><p> <b>Carolina Bahia: sete ministros e um funeral</b> <br></p><p><br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense