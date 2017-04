Carolina Bahia: no bolso da Odebrecht

<p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>O pessoal precisava do <b>caixa 2</b> . A frase, dita pelo ex-presidente da <b>Odebrecht </b> <b>Marcelo Odebrecht</b> ao juiz <b>Sérgio Moro</b> revela uma prática de campanha espúria que, infelizmente, entrou na rotina da política brasileira. Oficialmente, nenhum político reconhece o famoso “por fora”, mas nos bastidores o assunto sempre foi tratado como algo que não pode, mas todo mundo faz. Na verdade, uma prática antidemocrática, um biombo para a lavagem da propina e do toma lá dá cá. Hoje, quem analisa as justificativas das aberturas de inquérito e os fortes depoimentos dos delatores só pode chegar a uma conclusão: a política brasileira estava no bolso da Odebrecht, sem constrangimentos. A operação tomou tamanha dimensão que um departamento de pagamento de propina foi montado pela empresa para organizar a maracutaia.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>- Toda relação com um político, por mais que o empresário peça pleitos legítimos, no fundo, gera uma expectativa de retorno – reforçou Marcelo ao levantar a pontinha do tapete.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Na folhinha<br></b>O ministro <b>Edson Fachin</b> deu 30 dias para as diligências nos inquéritos. Mas quem acompanha o passo a passo da <b>Lava-Jato</b> já espera que a <b>Polícia Federal</b> peça a ampliação do prazo. Em tese, a partir da próxima semana já poderão começar as primeiras diligências. Os delatores já se preparam para serem chamados pelos delegados para depor. </p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Semana santa</b><br>Coordenador da Lava-Jato em Curitiba, o procurador <b>Deltan Dallagnol</b> foi visto desembarcando em Brasília, ontem. Integrantes da força-tarefa estão mobilizados, em um plantão.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Vai parar?</b><br>Depois do apelo do presidente <b>Michel Temer</b> para que o <b>Congresso </b> não pare, o presidente da Câmara, <b>Rodrigo Maia</b> (DEM-RJ), mobilizou-se para tentar garantir os trabalhos na próxima semana. Parlamentares foram avisados que o projeto da recuperação fiscal dos Estados poderá ser votado na terça-feira e que uma pauta positiva será construída. Tem deputado aliado duvidando. </p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Em comum</b><br>O ministro da Casa Civil, <b>Eliseu Padilha</b> (PMDB), e o deputado <b>Marco Maia</b> (PT-RS) não só compartilham da citação no mesmo inquérito, o que trata da obra da extensão do <b>Trensurb</b> , em Porto Alegre, como contam com o mesmo advogado. O criminalista Daniel Gerber cuida das defesas.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Leia também: </b><br></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”> <b>Carolina Bahia: poderosos nas garras da Lava-Jato</b> <br></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b> Colombo e emissários teriam pedido R$ 17,1 mi para o PSD em SC </b><br></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”> <b>Entenda o que pesa contra e o que dizem os catarinenses citados na lista</b> <br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense