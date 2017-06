Carolina Bahia: nova data para denúncia

<p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>O Planalto trabalha com um novo cronograma para a apresentação da denúncia da <b>Procuradoria-Geral da República</b> (PGR) contra <b>Michel Temer</b> . Levando em consideração a conclusão do inquérito pela PF, mais os trâmites na PGR, o governo acredita que <b>Rodrigo Janot</b> encaminhe o pedido ao <b>Supremo Tribunal Federal</b> no início de julho. Com medo do fato novo, o governo continua com pressa. Por isso a ideia do presidente da Câmara, <b>Rodrigo Maia</b> (DEM-RJ), de cancelar o período do recesso parlamentar, previsto para o dia 18 de julho. Há convicção entre os ministros da área política de que Temer conta com os 172 votos para barrar a denúncia. E se algum deputado aliado se considerar constrangido de ir ao microfone anunciar que está salvando a pele do presidente, a opção sugerida é que ele não apareça para votar. É contar com a covardia estratégica. Será que o eleitor vai perdoar?<br></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Convocados</b><br>Como ocorreu na <b>reforma trabalhista</b> , ministros com mandatos poderão ser convocados a voltar à Câmara para derrubar a denúncia contra Temer. O ministro do Trabalho, <b>Ronaldo Nogueira</b> (PTB-RS) já está na lista do Planalto. O suplente dele é Assis Mello (PCdoB-RS), da turma do Fora, Temer.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Monitor</b><br>As ruas estão quietas, mas o governo está atento à movimentação das redes sociais. A crença é que o efeito da entrevista de Joesley Batista teve o auge no sábado, mas esmoreceu no domingo. A decisão de entrar na Justiça contra o empresário foi para tentar mostrar que Temer não está acuado.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Desafinou</b><br>O relator da <b>Reforma da Previdência</b> , <b>Arthur Lira</b> (PPS-BA), e o governo não se entendem quanto ao ritmo da votação. Enquanto Lira prefere que a PEC seja analisada depois da denúncia, a equipe de Temer recomeçou os trabalhos para a votação ainda em julho. As listas dos apoiadores voltaram a ser feitas.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Fraudes</b><br>O pente-fino para a detecção de fraudes no abono salarial e o seguro defeso – repassado a pescadores – já começou. Contando com os resultados da operação no seguro-desemprego, o ministro Ronaldo Nogueira (Trabalho) quer fechar o ano com uma economia de R$ 1 bilhão.</p><p><b>Leia outras colunas de Carolina Bahia </b><br></p><p> <b>Carolina Bahia: a sórdida relação</b> <br></p><p><b> Carolina Bahia: país em suspense </b><br></p><p><b> Carolina Bahia: PSDB é fiador </b></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense