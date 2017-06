Carolina Bahia: o preço do silêncio

<p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Foi com certo alívio que o <b> Planalto </b> recebeu as declarações de <b> Eduardo Cunha </b> à <b> Polícia Federal </b>. Havia, sim, expectativa de que ele aproveitasse o depoimento para mandar recados ao presidente <b> Michel Temer </b>, constrangendo o peemedebista. Além de dizer que o silêncio nunca esteve à venda, negou o recebimento de propina ou contato com emissário de Temer. </p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Mas para o governo é um alívio apenas temporário. Continua grande a tensão a respeito de uma delação premiada do doleiro Lúcio Funaro, operador de Cunha. Se ele contar o que sabe, é bem possível que também Cunha tente negociar uma colaboração, chutando o balde de vez. Funaro e Cunha representam o tal fato novo, que o governo tanto tem medo. Enquanto eles não falam, Temer usa a caneta para se fortalecer politicamente. O apoio do<b> BNDES </b>aos Estados é apenas um exemplo. O problema é que, com isso, o discurso do ajuste fiscal vira pó. Temer, no entanto, só pensa na própria sobrevivência. </p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Com os russos<br></b>Apesar da crise, Temer resolveu viajar na próxima semana para a <b> Rússia </b> e vai levar parlamentares com ele. Os deputados Darcísio Perondi (<b> PMDB </b>-RS) e Vinícius Carvalho (<b> PRB </b>-SP), além o senador <b> Paulo Bauer </b>(<b> PSDB </b>-SC) estão entre os convidados. Pela manutenção da agenda no Exterior, Temer e aliados não esperam que a PGR apresente a denúncia tão cedo. </p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Nova data</b><br>A <b> reforma da Previdência </b> foi mais uma vez adiada: ficou para julho. A edição de uma Medida Provisória apenas com a idade mínima é uma carta na manga, mas os governistas não querem enterrar de vez a PEC. Quem conhece o ritmo da Câmara está pagando para ver. </p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Guru<br></b>Ricardo Ferraço (PSDB-ES) é o único tucano da bancada no <b> Senado </b> a apoiar abertamente os chamados “cabeças pretas”, jovens deputados do PSDB que defendem o desembarque do governo. Com uma reeleição complicada, Ferraço também está de olho em 2018.</p><p><b>Leia outras colunas de Carolina Bahia </b><br></p><p><b> Carolina Bahia: país em suspense </b><br></p><p><b> Carolina Bahia: PSDB é fiador </b><br></p><p> <b>Carolina Bahia: sete ministros e um funeral</b> <br></p><p><br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense