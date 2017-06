Carolina Bahia: país em suspense

<p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Há um assunto preponderante nas rodinhas de conversas no plenário e no cafezinho da <b> Câmara </b>: a expectativa em torno da denúncia contra o presidente <b> Michel Temer </b>, que deverá ser apresentada pelo procurador-geral da República, <b> Rodrigo Janot </b>. Para que a denúncia não avance no <b> Supremo Tribunal Federal </b>o governo precisa de 172 votos. Na situação atual, o Planalto tem esses votos, mas não quer arriscar e busca ao menos garantir 200 parlamentares fieis.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Situação embaraçosa para os deputados que enfrentarão a tribuna e uma votação nominal. O medo continua sendo que apareça algo novo, que comprometa Temer. Fragilizado, <b> Rodrigo Rocha Loures </b> – o homem da mala – teve a transferência autorizada para a carceragem da <b> PF </b>. O doleiro Lúcio Funaro avança nas negociações da delação premiada.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Agente duplo<br></b>Primeiro nome na linha sucessória da Presidência da República, o presidente da Câmara, <b> Rodrigo Maia </b> (DEM-RJ), tem trabalhado a favor do presidente Temer, mas também prepara o caminho para o caso de o peemedebista se inviabilizar. Além da simpatia de parte do antigo centrão, ele tem apoio no <b> PCdoB </b> e no <b> PSB </b>.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Chuvarada<br></b>O presidente Temer prometeu a parlamentares catarinenses que vai editar nesta quarta medida provisória liberando recursos emergenciais para recuperação dos estragos das chuvas no Estado. O presidente não falou de valores, mas a bancada solicitou R$ 45 milhões. O deputado João Paulo Kleinubing (PSD) disse que o Ministério do Planejamento estava analisando os valores. </p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Carinho<br></b>Presidente da Comissão Mista de Orçamento, o senador <b> Dário Berger </b> (PMDB-SC) confirmou o nome do deputado Marcus Pestana (PSDB-MG) para a relatoria da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2018. Pestana é ligado ao senador afastado Aécio Neves (PSDB-MG) e foi contemplado com essa missão exatamente em um momento em que o governo quer assegurar o apoio dos tucanos ao presidente Temer.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>A mensageira<br></b>Terça-feira foi dia de manifestação de solidariedade na Câmara e no Senado à jornalista Miriam Leitão, que sofreu agressões verbais de delegados do PT em um voo de Brasília para o Rio. Intolerância e covardia só pioram a situação de crise moral em que o país se encontra.</p><p><b>Leia outras colunas de Carolina Bahia </b><br></p><p><b> Carolina Bahia: TSE arrisca credibilidade </b><br></p><p><b> Carolina Bahia: operação salve Temer </b><br></p><p> <b>Carolina Bahia: Lava-Jato asfixia Temer</b> <br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense