Carolina Bahia: poderosos nas garras da Lava-Jato

<p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.05;letter-spacing:-0.01em;text-align:left;font-size:10.78px;font-family:’Mercury Display Italic’;font-style:italic;”>A <b> Lista de Fachin </b>já chega com efeito devastador, muito maior do que os poderosos de Brasília poderiam imaginar. A cúpula da política brasileira passará a ser investigada pela <b> Lava-Jato </b>, sob suspeita de corrupção, recebimento de propina, <b> caixa 2 </b>, lavagem de dinheiro, enfim. Atônitos, ontem, ministros, deputados, senadores mal sabiam o que dizer. A maior operação de combate à corrupção no país tem autorização do<b> STF </b> para levantar a tampa do bueiro que virou a política nos últimos anos. O resultado das investigações vai demorar, mas o desgaste eleitoral já começa a ser contabilizado.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.05;letter-spacing:-0.01em;text-align:left;font-size:10.78px;font-family:’Mercury Display Italic’;font-style:italic;”>A lista é arrasadora para o governo <b>Temer</b> . São oito ministros, sendo dois – <b> Eliseu Padilha </b> (Casa Civil) e <b> Moreira Franco </b> (Secretaria Geral) _ os homens de confiança do presidente da República. Em fevereiro, Michel Temer anunciou que só afastaria ministro denunciado e demitiria se virasse réu. Tentou se vacinar. Não se sabe por quanto tempo ele sustentará esse critério. Tudo dependerá das informações sobre Padilha e Moreira. A aposta no Planalto é que nenhum julgamento deverá ocorrer antes de 2018. A magnitude da lista, no entanto, se estende ao Congresso. Os principais aliados de Temer apareceram nos relatos dos delatores da Odebrecht. Começando pelos presidentes das duas casas, passando pelo líder <b> Romero Jucá </b> (PMDB-RR) e por boa parte das bancadas do <b> PMDB </b> e do <b>PSDB</b> no <b>Senado</b> , sem falar dos deputados. Estão sob ameaça as reformas do governo. Até o relator da <b> Previdência </b> está na lista.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.05;letter-spacing:-0.01em;text-align:left;font-size:10.78px;font-family:’Mercury Display Italic’;font-style:italic;”>Mas a oposição não tem motivos para comemorar. Senadores e deputados do PT também passarão a ser investigados. Os ex-presidentes <b> Lula </b> e <b> Dilma </b> estão em casos remetidos a outras instâncias. A Lava-Jato oficialmente entra na sua fase mais importante.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.05;letter-spacing:-0.01em;text-align:left;font-size:10.78px;font-family:’Mercury Display Italic’;font-style:italic;”><b>Ninho tucano<br></b>Agora fica claro o motivo da pressa dos tucanos em reforçar o nome de <b> João Doria </b> para a eleição presidencial. <b> Aécio Neves </b>, <b> Geraldo Alckmin </b> e <b> José Serra </b> estão na mira da Lava-Jato. Da bancada do PSDB no Senado, apenas quatro não serão investigados. O catarinense <b> Dalírio Beber </b> entrou na lista. </p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.05;letter-spacing:-0.01em;text-align:left;font-size:10.78px;font-family:’Mercury Display Italic’;font-style:italic;”><b>Ninho petista<br></b>A Lista de Fachin esvazia o discurso petista, de investigação seletiva da Lava-Jato. Ao todo, são 14 partidos atingidos. Do PT de Santa Catarina, <b> Ideli Salvatti </b>, <b> Carlito Merss </b> e o deputado <b>Décio Lima</b> poderão ser investigados.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Leia também: </b></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b> Lava-Jato: aberta a temporada do salve-se quem puder </b><b><br></b></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b> Lista de Fachin: quem são os políticos e os partidos mais citados </b><br></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b> Catarinenses na lista liberada por Fachin emitem notas sobre delações da Odebrecht </b><br></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”> <b>Fachin autoriza inquéritos contra 9 ministros, 29 senadores e 42 deputados, diz jornal</b> <br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense