Carolina Bahia: Temer e a destruição

<p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Quando um presidente da República precisa dizer em uma reunião com empresários uma frase esquisita como “Nada nos destruirá” é porque está quase encostando no fundo no poço. <b>Com uma popularidade baixíssima</b> , prestes a ser denunciado por corrupção e inseguro com relação aos próximos passos do <b>Supremo Tribunal Federal</b> (STF), <b> Michel Temer </b> está acuado. A situação dele hoje é pior do que era há uma semana, quando os seus articuladores políticos achavam que a <b>reforma trabalhista</b> estava no papo, a da <b>Previdência </b> seria votada no plenário da Câmara em julho e pelo menos 172 deputados estavam dispostos a colocar o futuro em risco para engavetar a denúncia. Nesta semana, deputados voltam de suas bases analisando os últimos resultados do Datafolha. Afinal, acabou a desculpa de que a gravação entre <b>Joesley Batista</b> e Temer foi editada. A perícia oficial não identificou problema na prova, reforçando as conclusões da PF e a denúncia da PGR. Resta a Temer afirmar que não há plano B e que somente ele poderá levar adiante as reformas que o país precisa. Será que cola?<br></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Fotografia</b><br>A pesquisa Datafolha que mostra o ex-presidente <b>Lula</b> em destaque para as eleições de 2018 é o retrato da crise. Em um ambiente em que as principais lideranças estão mergulhadas na corrupção – o petista inclusive – o eleitor leva em consideração a memória recente do incentivo ao consumo nos melhores anos do governo Lula. A qualidade do cardápio de candidatos à disposição também colabora para o resultado.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Silêncio</b><br>Escudeiro do presidente Michel Temer, o deputado <b> Darcísio Perondi </b> (PMDB) está virando uma voz solitária na defesa do governo. Ao lado dele, apenas <b> Carlos Marun </b> (PMDB-MS), ex-defensor de <b> Eduardo Cunha </b>. Chama atenção a discrição do líder da bancada do PMDB, deputado <b> Baleia Rossi </b>(SP), e do líder do governo, <b> Aguinaldo Ribeiro </b> (PP-PB).</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>#Ficaadica<br>O senador <b> Paulo Paim </b> (PT-RS) vai sugerir ao presidente do Senado, <b>Eunício Oliveira</b> (PMDB-CE), que construa uma proposta alternativa ao texto da reforma trabalhista. Nesta terça, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) analisa as alterações na <b>CLT</b> , mas o governo já não está tão confiante no cronograma.</p><p><b>Leia outras colunas de Carolina Bahia </b><br></p><p> <b>Carolina Bahia: a sórdida relação</b> <br></p><p><b> Carolina Bahia: país em suspense </b><br></p><p><b> Carolina Bahia: PSDB é fiador </b></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense