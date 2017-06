Carolina Bahia: Temer e o teste de fidelidade

<p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>O destino do presidente Michel Temer está prestes a ser entregue à Câmara. Será o famoso teste de fidelidade, em que deputados que votaram a favor do impeachment da então presidente Dilma Rousseff, batendo no peito e se comprometendo com o combate à corrupção, serão chamados ao microfone para dizer se a denúncia contra o peemedebista merece ou não ser engavetada. Que o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, vai apresentar a denúncia (ou denúncias), não há dúvida. </p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>A grande questão é o placar. Ministros de Temer afirmam que o governo tem 172 votos para barrar a investida de Janot. Mas a vontade de trair está no ar. Um parlamentar do PR afirma que, se a denúncia for muito bem embalada, com argumentações robustas, ficará difícil sustentar a blindagem. Sob pressão, os deputados já estão preocupados com 2018. Não à toa, o Planalto começou a punir com a retirada de cargos os senadores que votaram contra a reforma trabalhista. </p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>É um recado geral: há o bônus e o ônus de ser governista. Situação idêntica ocorreu no ocaso da gestão Dilma, quando mapas de cargos começaram a ser feitos para pressionar os aliados a manter o apoio. Foi um tiro no pé. Em determinado momento, ela estava tão desgastada que os deputados já não davam atenção à s ameaças. Essa ainda não é a situação de Temer. </p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Ao contrário de Dilma, ele se mantém no Planalto porque ainda conta com base no Congresso e certo apoio do empresariado. Fiador da política econômica, o ministro Henrique Meirelles (Fazenda) está mais exposto, sustentando que ainda há espaço para aprovar as reformas. As mudanças na área trabalhista devem avançar a partir da próxima terça-feira, mas a reforma da Previdência morreu na praia. Se Janot levar adiante a estratégia de fatiar as denúncias, o Planalto só terá um assunto junto aos deputados pelos próximos meses: fazer o diabo pela própria sobrevivência. </p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>É deboche<br></b>O presidente da CCJ, senador João Alberto Souza (PMDB-MA), marionete de José Sarney, disse que arquivou o processo de cassação de Aécio Neves (PSDB-MG) no Conselho de Ética por falta de provas. </p><p><b>Leia outras colunas de Carolina Bahia </b><br></p><p> <b>Carolina Bahia: a sórdida relação</b> <br></p><p><b> Carolina Bahia: país em suspense </b><br></p><p><b> Carolina Bahia: PSDB é fiador </b></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense