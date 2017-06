Carolina Bahia: vitória da Lava-jato

<p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Alvo de ataques de parlamentares aliados ao governo, o ministro-relator da <b>Lava-Jato</b> , <b>Edson Fachin</b> , sai fortalecido do julgamento do <b>Supremo Tribunal Federal</b> (STF), que deve ser concluído na próxima quarta-feira. Sete dos 11 ministros já votaram para manter as atuais regras, com Fachin à frente do processo da <b>JBS</b> e contra a revisão da homologação. Esse é um resultado importante para o andamento da Lava-Jato e seus desdobramentos. Desidratar o relator e substituir os chefes da <b>Polícia Federal</b> e da <b>Procuradoria-Geral da República</b> por nomes alinhados a poderosos de Brasília faz parte da estratégia de quem deseja “estancar a sangria”. Essa também é uma vitória do <b>Ministério Público Federal</b> , que participou do acordo de colaboração da JBS e conta com o instrumento da delação para levar adiante as investigações. Em seu voto, o ministro <b>Luís Roberto Barroso</b> resumiu o debate. Ele afirmou que não gostaria de viver num mundo em que se multipliquem as delações, mas que elas são necessárias para apurar os crimes de colarinho branco. É simples assim. </p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Preocupado</b><br>O procurador-geral da República, <b>Rodrigo Janot</b> , não escondia a tensão na tarde de quarta-feira quando começou o julgamento do caso JBS no Supremo Tribunal Federal. Ele e outros integrantes da Lava-Jato temiam que o STF aceitasse revisar o acordo de delação. Ontem, para relaxar, Janot almoçou em um tradicional restaurante japonês da capital federal.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>É hoje</b><br>A perícia na gravação da conversa entre o presidente <b>Michel Temer</b> e o empresário <b>Joesley Batista</b> deve ser concluída nesta sexta-feira. Com isso, a Polícia Federal poderá terminar o inquérito. A expectativa dos investigadores é de que a gravação não foi manipulada com edições que possam comprometer a prova.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Virou lenda</b><br>Agora a <b>reforma da Previdência</b> ficou para setembro. Essa é a aposta de deputados governistas. Isso porque o governo deverá se concentrar nas articulações para tentar derrubar a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra Temer, que será encaminhada à Câmara até meados de julho.</p><p><b>Leia outras colunas de Carolina Bahia </b><br></p><p> <b>Carolina Bahia: a sórdida relação</b> <br></p><p><b> Carolina Bahia: país em suspense </b><br></p><p><b> Carolina Bahia: PSDB é fiador </b></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense