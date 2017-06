Carro atropela skatistas que participavam de evento em São Paulo

Um carro em alta velocidade atropelou três pessoas que participavam de um evento de skate por volta das 10h de hoje (25) na Rua Augusta,  região central da capital paulista. Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas são skatistas e dois foram levados para o Pronto Socorro da Santa Casa e outro para o Pronto-Socorro da Lapa. Todos com ferimentos leves.

De acordo com as informações, o carro era um Ford EcoSport Preto, e o motorista fugiu após o atropelamento. Segundo a Polícia Militar, até o momento não há informações que possam identificar o motorista.

Os skatistas participavam de um evento de comemoração do Dia Mundial do Skate, celebrado na última quarta-feira (21). O grupo concentrou-se às 9h em frente ao Museu de Arte de São Paulo (Masp) e começou uma caminhada às 10h30, prevista para percorrer a Avenida Paulista e as Ruas Augusta,  Martins Fontes, Álvaro de Carvalho e João Adolfo, com chegada ao Vale do Anhangabaú prevista para as 11h40.

Participantes da skateada, como foi chamado o evento, estão postando mensagens na página Go Skate Day SP 2017 no Facebook, pedindo que pessoas que possam ter visto a placa do veículo deem informações para tentar localizar o motorista.



