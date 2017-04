Carro entra debaixo de caminhão em acidente na Beira-mar Norte 

<p>Um homem ficou ferido após um acidente na manhã desta terça-feira na Beira-mar Norte, em Florianópolis. O carro em que a vítima conduzia entrou debaixo de um caminhão frete e o motorista ficou preso nas ferragens. O corpo de Bombeiros foi chamado e segue no resgate. O caminhoneiro não se feriu. </p><p>Até as 9h45min, pelo menos duas pistas da Avenida, sentido bairros, estava interditada. Segundo os bombeiros, há lentidão no local, mas o trânsito está sendo sinalizado. As causas do acidente ainda não foram esclarecidas. </p><p><b> Leia mais notícias do Trânsito 24 horas </b></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense