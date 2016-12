Cartões para réveillon em Copacabana ainda podem ser encontrados no MetrôRio

Os turistas e moradores do Rio que quiserem ir para o réveillon em Copacabana vão poder usar o metrô e comprar, antecipadamente, os cartões especiais para o transporte. Hoje (24) é o último dia de vendas presenciais dos bilhetes nas estações Pavuna e Uruguai, na zona norte; Central, Carioca, na região central; Glória, Siqueira Campos, Jardim de Alah, na zona sul; e Jardim Oceânico, na zona oeste. As bilheterias funcionarão até as 21h nas oito estações.

A partir de amanhã (25), os cartões poderão ser adquiridos somente nas estações Pavuna, Carioca, Central, Glória, Uruguai e Jardim Oceânico, das 10h às 21h. Quem preferir o cartão de ida e volta vai pagar R$ 8,20. Já os cartões somente de ida ou somente de volta tem o mesmo valor da tarifa comum deste tipo de transporte (R$ 4,10). O MetrôRio informou que o limite de compra por usuário é de até dez bilhetes.

Os passageiros têm opção de fazer a escolha de horários de embarque em cinco faixas que começam às 19h e seguem até as 24h. O bilhete corresponde ao período que o usuário pretende utilizar. O MetrôRio informou que ainda há cartões para todas as faixas de horário.

Trens

No serviço de trens, a concessionária SuperVia montou uma operação especial que funcionará na madrugada do réveillon. A empresa destacou 24 mil lugares adicionais na madrugada do dia 1º de janeiro para atender a volta dos passageiros das comemorações do ano novo. Para evitar filas, a SuperVia sugere que os passageiros comprem bilhetes de ida e volta.

O esquema especial inclui dez viagens extras em trens com ar-condicionado em direção à Baixada Fluminense, zona norte e zona oeste do Rio de Janeiro. O ponto de partida é a estação Central do Brasil. As composições para o ramal Japeri, que atende a zona norte e a Baixada Fluminense, sairão às 2h20, às 3h, às 4h e às 5h. Para quem vai usar o ramal Santa Cruz, para a zona oeste, as viagens serão às 2h40, às 3h30, às 4h30 e às 5h30. Para o ramal Saracuruna, outra linha que atende a zona norte e Baixada Fluminense, as viagens previstas serão às 3h30 e às 5h. A SuperVia informou que todos os trens farão serviço parador e as viagens dos ramais Japeri e Santa Cruz também atenderão as estações do ramal Deodoro, na zona norte.

A integração com o Metrô e com os ônibus BRT poderá ser feita nas estações Central do Brasil e Madureira. As duas estarão abertas para embarque, a partir das 1h50 (Central) e das 2h20 (Madureira). Nas outras estações de trens haverá apenas desembarque durante a madrugada. Se o passageiro tiver dúvidas pode pedir esclarecimentos às equipes de atendimento identificadas com a expressão “Posso Ajudar?”.

Hoje (24) e no dia 31 de dezembro, a operação dos trens obedece a grade horária regular de sábados. Para amanhã (25) e 1º de janeiro, os trens seguirão a grade regular de domingos. Quem preferir programar os trajetos pode procurar a seção “Planeje Sua Viagem”, no aplicativo da empresa ou no site da Supervia. Por telefone a programação poder ser feita pelo número 0800 726 9494, com atendimento durante 24 horas.

Fonte: EBC