Casa Valduga inicia temporada da colheita de uvas no Rio Grande do Sul

Para quem não é familiarizado com o termo, Vindima é a sua tradicional temporada de colheita de uvas. Nesse período do ano, a Casa Valduga oferece pacotes para quem quiser conhecer a região do Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves (RS), e acompanhar algumas das etapas da produção de um bom vinho. Quem ficar hospedado na vinícola, poderá participar desde a colheita das uvas até a tradicional “pisa”, quando a fruta é amassada e o vinho começa a ser produzido.

As opções de pacote da Casa Valduga oferecem uma programação única, permitindo que os hóspedes aprendam um pouco mais sobre o processo de produção do vinho. Além disso, também é possível conhecer a história da vinícola que surgiu há mais de 130 anos.

A programação tem início logo cedo, quando os hóspedes podem tomar café da manhã sob os vinhedos. Depois, começa o treinamento para fazer a colheita das uvas. Tudo é feito sob a supervisão de enólogos da Casa Valduga, que acompanham o grupo formado por visitantes e hóspedes.

O momento mais esperado por todos é durante o tradicional almoço italiano. Após a refeição, mais perto do fim da tarde, acontece a “pisa” das uvas, acompanhada por um coral tipicamente italiano. À noite, os visitantes têm direito a um jantar harmonizado com degustação de vinhos da vinícola.

A temporada da Vindima 2017 da Casa Valduga será realizada durante cinco finais de semana, de 26 de janeiro até 26 de fevereiro. Quem quiser visitar a vinícola durante a temporada, conta com três opções diferentes de pacotes, que podem ou não incluir hospedagem. Os valores variam de R$ 1.948 a R$ 5.785.

Complexo Enoturístico

A Casa Valduga foi uma das primeiras vinícolas a investir na criação de um parque enoturístico no Brasil. O objetivo é proporcionar aos visitantes a experiência de acompanhar o processo de elaboração de seus espumantes, vinhos finos e um pouco da cultura italiana. O local oferece hospedagem, gastronomia e um espaço para degustação dos produtos da empresa (a Enoboutique).

Mais informações: www.casavalduga.com.br/enoturismo/pacotes/

Fonte: diariodonordeste