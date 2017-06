CASAN e SENGE se unem na organização do Congresso Catarinense de Saneamento

Com o tema “Saneamento Ambiental: tratar a água é tratar a vida”, a Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (CASAN) e o Sindicato dos Engenheiros de Santa Catarina (SENGE) se unem para organizar o Congresso Catarinense de Saneamento.

O evento será realizado nos dias 31 de agosto e 1º de setembro, no Centro de Eventos Luiz Henrique da Silveira, em Canasvieiras, onde ocorrerá também uma grande Feira com a exposição de empresas do setor. As inscrições para participação serão abertas no mês de julho.

“O objetivo é fazer de Canasvieiras, durante estes dois dias, um grande salão de encontro e conversação sobre o saneamento, um tema que se tornou prioridade no país”, diz o gerente da Universidade Corporativa da CASAN, Alexandre Amorim.

O Congresso será destinado especialmente a profissionais de empresas públicas e privadas de saneamento e a estudantes das áreas de engenharia sanitária e ambiental ou de cursos técnicos na área de saneamento.

Entre os nomes já anunciados está o de Claudia Lamparelli, da CETESB, uma das principais referências brasileira em balneabilidade e qualidade das praias. Também estará em Canasvieiras o ex-consultor do Banco Mundial Menahem Libhaber, de Washington, que vai falar sobre a experiência com emissários submarinos como solução de tratamento e disposição de esgoto em cidades costeiras do mundo todo.



Fonte: floripanews