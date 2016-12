Casos de Doenças Diarreicas Agudas aumentam 25% no Ceará

Antes mesmo de chegar ao fim, 2016 já registra mais casos de Doenças Diarreicas Agudas (DDA) no Ceará que todo o ano de 2015. Neste ano, até o dia 20 de dezembro, foram contabilizados 289.877 ocorrências, 25% a mais que no ano passado, quando o Estado teve 231.957 casos. As informações são da Secretaria de Saúde do Estado (Sesa).

De acordo com os dados, os municípios mais afetados em 2016 foram Fortaleza, com 36.974 casos, Maracanaú (20.545) e Caucaia (10.818). As principais vítimas são crianças menores de 1 ano de idade e idosos.

A DDA é uma síndrome provocada por bactérias, vírus e parasitos. A transmissão acontece por via fecal-oral, podendo ocorrer a partir do contato pessoa a pessoa, da ingestão de água e alimentos contaminados ou do contato com objetos contaminados.

O sintoma mais comum é o aumento do número de evacuações, com fezes aquosas ou de pouca consistência. Pode, ainda, ser acompanhada de náusea, vômito, febre e dor abdonimal. Os casos mais graves da doença acarretam desidratação e distúrbios eletrolíticos, em especial quando associadas à desnutrição.

Confira algumas formas de prevenção contra DDA:

– Lavar sempre as mãos antes e depois de utilizar o banheiro, trocar fraldas, manipular/preparar os alimentos, amamentar, tocar em animais;

– Lavar e desinfetar as superfícies, utensílios e equipamentos usados na preparação de alimentos; proteger os alimentos e as áreas da cozinha contra insetos, animais de estimação e outros animais;

– Tratar a água para beber (por fervura ou colocar duas gotas de hipoclorito de sódio a 2,5% para cada litro de água, aguardar por 30 minutos antes de usar);

– Guardar a água tratada em vasilhas limpas e de boca estreita para evitar a recontaminação;

– Não utilizar água de riachos, rios, cacimbas ou poços contaminados;

– Ensacar e manter a tampa do lixo sempre fechada, quando não houver coleta de lixo, este deve ser enterrado;

– Manter o aleitamento materno aumenta a resistência das crianças contra as diarreias.

