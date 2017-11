Cassinos da internet: opção legal para brasileiros

Ter um computador ou um celular com acesso a internet são os únicos requisitos para fazer apostas pela internet. O número de sites que oferecem jogos aos brasileiros só aumenta. Apesar disso, muitas pessoas se sentem inseguras em relação à prática.

Principalmente por envolver dinheiro, é fundamental escolher uma plataforma segura para fazer os jogos. Sendo assim, é importante avaliar os sites disponíveis para escolher os melhores. Neste texto, vamos mostrar que é possível aproveitar os sites de apostas com segurança.

Como funcionam as apostas na internet?

Os cassinos são plataformas virtuais que oferecem uma grande variedade de jogos. Os mais conhecidos são: roleta, Blackjack, bacará, dados e caça níquel. Os jogadores podem escolher uma categoria para fazer apostas, de acordo com as suas preferências.

O valor pago ao vencedor varia de acordo com o jogo. O valor do prêmio deve estar a disponível para a consulta dos jogadores.

Antes de mais nada, o apostador deve fazer um cadastro na plataforma. Para isso ele precisa ter mais de 18 anos e fazer um depósito inicial. As transações são feitas no ambiente online, protegidas por criptografia digital. Após ganhar prêmios, o saque pode ser realizado pelo usuário, seguindo as regras estabelecidas por cada site.

Brasil pode ter cassinos legalizados

Atualmente, no Brasil, não é permitido fazer apostas em espaços físicos ou em sites de jogos que tenham a sede no país. Portanto, para jogar sem infringir a lei, os brasileiros precisam acessar os sites internacionais. Uma lista de cassinos seguros pode ser conferida aqui.

Antes de iniciar o seu cadastro em um cassino online, é importante verificar se a empresa está registrada em outro país. As plataformas internacionais já perceberam o potencial brasileiro nesse mercado, e diversos sites já estão traduzidos para a nossa língua. Além de conforto, isso garante mais transparência nas informações. Os usuários podem acessar e verificar as regras, além de serem atendidos em português. Algumas plataformas disponibilizam contato por telefone e chat online.

O projeto de 186/2014 está em tramitação no Senado. O seu objetivo é legalizar o jogo do Bicho, bingo e cassinos, virtuais e físicos, no Brasil. De acordo com o autor do projeto, o país poderia arrecadar 15 bilhões de reais anualmente com a legalização. A regularização aumentaria o número de cassinos especializado para atender os brasileiros.

Hoje em dia, no ramo de apostas físicas, há apenas as Loterias da Caixa. Aqui no site, noticiamos um concurso que premiou R$280 mil na Lotofácil, para um sortudo de Fortaleza. A questão é que os jogos da loteria são bem mais difíceis de ganhar do que caça-níqueis ou jogos de mesa.

Saiba como escolher o cassino

Como já falamos antes, é importante verificar se o site oferece tradução em português e se a sede é internacional.

Outra questão fundamental é o crédito extra de boas-vindas. Com o objetivo de incentivar os novos usuários, as plataformas oferecem bônus de boas vindas. Esse tipo de crédito funciona assim: ao realizar o depósito inicial na conta virtual, o site dobra esse valor. Existe um limite de bônus, por isso os novatos precisam conferir o regulamento de cada cassino.

A forma de pagamento também é um diferencial importante. A maioria das plataformas trabalha com cartão de crédito, o que pode desagradar algumas pessoas. Atentos ao mercado brasileiro, algumas plataformas disponibilizaram o boleto bancário.

Outro fator importante é a acessibilidade, já que a navegação por tablets e celulares cresceu. Muitas empresas possuem sites otimizados, ou seja, responsivos. Eles se adaptam às telas menores. Os aplicativos são ainda melhores, foram feitos exclusivamente para atender os dispositivos móveis.