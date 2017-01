Catalisador minimiza poluição por carros

O Dia

– O componente é responsável por transformar até 98% dos gases tóxicos da queima do combustível do veículo em vapores inofensivos –

Rio – Pelo menos quatro toneladas de gases poluentes deixaram de ser emitidos por cada carro brasileiro em dez anos graças ao uso do catalisador automotivo, de acordo com o levantamento feito pelo Programa de Inspeção e Manutenção da Cidade de São Paulo. Os dados referentes à fase L2 do Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores (Proconve) integram o livro ‘25 anos do Catalisador Automotivo e 30 anos do Proconve: Uma estratégia de Sucesso’, lançado pela Umicore neste ano.

Segundo a companhia, o componente é responsável por transformar até 98% dos gases tóxicos da queima do combustível do veículo em vapores inofensivos. “Os dados comprovam o papel determinante do catalisador para a diminuição da poluição e melhoria da qualidade do ar nos últimos 30 anos, quando o Proconve foi criado.

Considerando os componentes da segunda fase do programa, com durabilidade de 10 anos, cerca de 420 quilos de poluentes como CO (monóxido de carbono), HC (hidrocarbonetos) e NOx (óxidos de nitrogênio), deixaram de ir para a atmosfera por veículo circulante a cada ano”, informa Stephan Blumrich, vice-presidente e diretor da Umicore Brasil, fabricante mundial de catalisadores automotivos.

Em veículos mais novos, que contemplam a fase L3 do programa em diante, e já possuem tecnologias capazes de produzir menos gases tóxicos, cada catalisador chega a impedir que 1,1 toneladas de materiais poluentes cheguem até o ambiente durante a sua vida útil, que varia entre 10 e 15 anos.

Nesse caso, são 110 quilos de gases tóxicos evitados por ano para cada veículo ou, ainda, 300 gramas por dia. “Se pensarmos que, em 1998, data do início da fase 3 do Proconve, a frota de veículos no país era de 17 milhões de automóveis, podemos afirmar que aproximadamente 18,7 milhões de toneladas de poluentes deixaram de ser emitidos. Isso é muito significativo, principalmente quando avaliamos que a presença desses gases tóxicos no ambiente prejudica diretamente a saúde da população”, explica o executivo.

Fonte: O Dia