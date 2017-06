Catarinense desenvolve plataforma para entrega de notícias com base em geolocalização

Solução tecnológica está mudando a forma de entrega de notícias às pessoas nos EUA

O catarinense Marcos Voltolini, nascido na pequena Trombudo Central, está mudando a forma como as notícias são entregues aos norte-americanos. Ele é um dos responsáveis pela criação e aperfeiçoamento de uma plataforma usada por veículos tradicionais e aplicativos para a entrega de notícias com base em geolocalização e hiperlocalismo.

O catarinense desenvolveu um algoritmo que identifica conteúdos de mais de 200 veículos de comunicação e podem ser divididos em mais de 20 categorias sobre assuntos locais. A partir dessa informação, os aplicativos de serviços e os sites de notícias podem selecionar um conteúdo ou buscar informações específicas sobre o que interessa ao usuário.

Formado em engenharia eletrônica pela Universidade de São Paulo (USP), Voltolini é diretor de engenharia e cofundador da empresa de tecnologia Hoodline, com sede em São Francisco (EUA), e a plataforma de inteligência possibilita que o usuário receba notícias do bairro onde mora e de assuntos relevantes da cidade, de acordo com as localizações de preferência.

“Plataformas de distribuição de conteúdo como a que estamos construindo são uma nova forma de oferecer conteúdo aos veículos de comunicação. Essas plataformas colocam as informações diretamente nas mãos daqueles que estão buscando notícias específicas. Uma pessoa que, por exemplo, está se mudando para um novo bairro e quer conhecer mais sobre as escolas locais, pode ter acesso a esse tipo de informação de maneira mais rápida e fácil.”, explica o engenheiro eletrônico.Â

O Hoodline oferece o conteúdo para aplicativos como Uber, Yelp e Eventbrite, que utilizam a localização em tempo real dos usuários. A plataforma está disponível em mais de 20 cidades dos Estados Unidos e com planos de expansão para Europa e Ásia ainda em 2017.



Fonte: floripanews