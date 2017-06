Catarinense é eleita Miss Brasil Plus Size

<p>Mais uma catarinense foi eleita Miss Brasil Plus Size. Aos 25 anos, Verônica Isis Dalbem foi a vencedora do concurso realizado em São José do Rio Preto, interior de São Paulo.</p><p>Moradora de Balneário Camboriú, Verônica é estilista e maquiadora e em seu discurso frisou que as mulheres gordinhas têm que se amar do jeito que são. Além do título, a catarinense ganhou R$ 2 mil de prêmio.<br></p><p><strong>Acompanhe as publicações de Camille Reis </strong></p><p><br></p><p><br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense