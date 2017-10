Catarinense vence campeonato de Taekwondo no Chile

Nascido na cidade de São José, cidade da Grande Florianópolis, Vitor Porto segue marcando seu nome na história do Taekwondo nacional. Após conquistar o Campeonato Pan-Americano Junior no mês de agosto, na Costa Rica, o catarinense voltou a subir ao degrau mais alto do pódio em uma competição internacional, dessa vez pelos Jogos Sul-Americanos da Juventude, realizados em Santiago (Chile).

“A sensação que estou sentindo é indescritível. Representar o meu país e o Time Brasil, além da bandeira de São José, que tanto me apoia e incentiva, é demais. O apoio que tenho do município é fundamental para que eu possa continuar treinando e competindo. Não tenho nem palavras para agradecer”, declarou Vitor logo após a conquista na categoria -73kg.

O resultado em Santiago veio após duas lutas dificílimas. Logo no primeiro combate, Vitor teve pela frente o equatoriano Darlyn Padilla, que vinha de uma incontestável vitória na primeira luta. “O equatoriano havia ganho no round anterior por um placar enorme e eu fiquei só pensando no que poderia fazer. Foi uma luta muito difícil”, relembra o josefense, que venceu por 17×16 e garantiu um lugar na decisão contra Luciano Gonzalez, que lutava com a torcida a seu favor.

No outro duelo, Vitor (de azul) superou a pressão da torcida, que apoiava o lutador chileno, e com 14×8 no placar levou a bandeira do Brasil ao lugar mais alto do pódio. “Vou dizer que foi uma surpresa para mim. Não esperava”, completou.

Com dois títulos internacionais nos últimos meses, Vitor agora já planeja as próximas competições para 2018. “Depois do Pan e do Jogos Sul-Americanos teremos a Seletiva fechada que define quem será o titular o reserva do país. Quero ganhar minha vaga e a titularidade para o ano de 2018, pois teremos Mundial Juvenil e seletiva para as Olimpíadas da Juventude (para menores de 18 anos)”, finaliza.



Fonte: Floripa News