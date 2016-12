'Caveirão' branco será usado em favelas com UPP

O Dia

– O famoso “caveirão — que tradicionalmente é preto — terá as iniciais ‘UPP’ pintadas na cor azul e deve entrar em breve em circulação –

Rio – Foi apresentado nesta quarta-feira, no pátio do Comando de Polícia Pacificadora (CPP), em Ramos, na Zona Norte, o novo blindado que será usado em favelas com Unidades de Polícia Pacificadora (UPP). Pintado de branco, o famoso “caveirão — que tradicionalmente é preto — terá as iniciais ‘UPP’ pintadas na cor azul. Após passar por mais alguns ajustes pela Marinha, ele entrará em circulação.

Fonte: O Dia