CBF detalha primeiras nove rodadas da Série C 2017

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) detalhou na noite desta quarta-feira (12) as nove primeiras rodadas da Série C de 2017. A informação foi veiculada no site oficial da entidade e divulgou data, horário e local da estreia do Fortaleza, que será ante o Remo/PA. A partida acontece no dia 14 de maio (domingo), às 19h, no Estádio Mangueirão, em Belém.



Antes, em fevereiro, a CBF já havia divulgado a tabela básica da ‘Terceirona’. Através do documento, o Leão pôde saber a ordem de seus jogos no certame e conhecer seu oponente na estreia da competição. Agora, com a atualização feita pela entidade máxima do futebol nacional, o Leão já possui um maior conhecimento em cima de seus primeiros nove compromissos.



Uma informação, divulgada na noite desta quarta, que pode não agradar parte da torcida tricolor é o fato que dentro dos seus primeiros confrontos em casa, apenas um acontece às 16h. O duelo citado é contra o Sampaio Corrêa, no dia 17 de junho.



Veja, de forma detalhada, as nove primeiras rodadas do Fortaleza:



14/05 РRemo/PA x Fortaleza Р19h РMangueiṛo, em Bel̩m

20/05 РFortaleza x Botafogo/PB Р19h30 РCasteḷo, em Fortaleza



27/05 РSalgueiro/PE x Fortaleza Р19h30 РCorn̩lio de Barros, em Salgueiro

03/06 РFortaleza x ASA/AL Р20h30 РCasteḷo, em Fortaleza



11/06 – Cuiabá/MT x Fortaleza – 18h – Arena Pantanal, em Cuiabá

17/06 РFortaleza x Sampaio Corr̻a Р16h РCasteḷo, em Fortaleza



24/06 – CSA/AL x Fortaleza – 19h30 – Rei Pelé, em Maceió

02/07 РFortaleza x Confian̤a/SE Р18h РCasteḷo, em Fortaleza



08/07 – Moto Club/MA x Fortaleza – 16h – Castelão, em São Luís



Fonte: diariodonordeste