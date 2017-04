Ceará rescinde contrato com volante Diones

Após rescindir os contratos de empréstimo com o volante Matheus Trindade e o atacante Douglas Baggio, o Ceará encerrou o vínculo de outro atleta: o volante Diones. O jogador de 31 anos entrou em comum acordo com a diretoria do clube e não é mais jogador do Ceará.

Diones chegou ao Vovô para a temporada 2017 vindo do Joinville e pouco atuou. Ele jogou apenas cinco partidas (ou 188 minutos) sendo titular em uma, contra o Itapipoca, quando o Vovô atuou com um time reserva, sempre com o ex-técnico Gilmar Dal Pozzo.

Com Givanildo Oliveira, atual técnico, Diones não foi utilizado.

