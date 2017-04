Cearense Moisés Loureiro vence o "Quem Chega Lá"

O cearense Moisés Loureiro é o grande campeão do quadro "Quem Chega Lá", do programa Domingão do Faustão (Globo). A decisão do concurso aconteceu na noite deste domingo (9).

O humorista conquistou a plateia e recebeu a maior parte dos votos dos telespectadores. Loureiro superou os adversários Maloka, Victor Ahmar e Cibalena, que também representou a "terrinha" na final.

A apresentação que consagrou o artista teve como temática música nacional. O humorista brincou, em cerca de sete minutos, com letras das bandas É o Tchan, Cidade Negra e Marília Mendonça, além de fazer piadas com ritmos.

Moisés é formado em teatro e circo pela Cia. Plural de Artes Cênicas e, atualmente, apresenta seu solo semanalmente no Teatro do Humor e Cultura Cearense, em Fortaleza. É diretor da Cia. Teatro do Improviso e escreve roteiros para TVs e cinema.

Fonte: diariodonordeste