Celesc promove dia de atividades à população no próximo domingo

A Celesc estará de “Portas Abertas” para receber a comunidade no próximo domingo (12). Esta é a segunda edição do evento que trará atrações durante todo o dia para adultos e crianças. A partir das 10h, com entrada franca, o público terá acesso a serviços gratuitos de cidadania; atividades de saúde e bem-estar; apresentações culturais; debates e exposições; shows de música, teatro e dança; feira e bazar beneficente; recreação infantil e brinquedos infláveis, além de um parque de food trucks.

Entre as atividades oferecidas, o Celesc de Portas Abertas terá uma tenda de diálogos, onde temas sobre representatividade, inclusão e direitos humanos serão apresentados e debatidos. “Em 2016, o evento foi um sucesso, e agora estamos nos organizando com ainda mais parceiros para oferecer um domingo especial à toda comunidade”, afirma uma das a organizadoras do Celesc de Portas Abertas e assessora de responsabilidade socioambiental, Regina Schlickmann. A expectativa é que, neste ano, cerca de cinco mil cidadãos passem pelo evento durante todo o dia.

Confira abaixo e pela página no Facebook a programação do evento e os serviços que serão oferecidos, das 10h às 20h de domingo:

Programação do palco

10:30 – Academia World Gym

11:00 – Dança – Cenarium

11:30 – Banda Policia Militar

12:30 – Grupo Maracatu

13:15 – Anderson Oliveira & Banda

14:00 – Dança – Garagem da Dança

14:20 – Two Groove

15:20 – Dança DANX

15:40 – MagHigh

16:40 – Intervalo

17:00 – Bateria da Consulado

17:45 – Erva Rasteira

20:00 – Encerramento

Programação Tenda de Diálogos

10h30 – Recepção do público com música ambiente

11h – DIÁLOGO “Violências em Jogo: conhecendo a Lei Maria da Penha” com Kess, Marinês da Rosa e Gabriela Pedroni – NIGS

12h – DIÁLOGO “Negros no Sul? Dos meus ancestrais aos Negros atuais” com Alexandra Alencar, Coordenadora da Aláfia Casa de Cultura

13h – DIÁLOGO “Juntes contra a LGBTFOBIA: o amor não tem fronteiras” com Anna Amorim, Carlos, Guilherme Laus, Suzana Martins Costa e Yuri Bráh do Núcleo de Identidade de Gênero e Subjetividades (NIGS)

14h – DIÁLOGO “Azul para as meninas e rosa para os meninos: descobrindo os papéis de gênero” com Alessandra Ghiorzi, Gabriela Lauterbach e Larissa Niemann do NIGS

15h – DIÁLOGO “Cidade: Inclusão e exclusão – Medo e Sonho” com Padre Vilson Groh

16h- DIÁLOGO “Direitos Humanos: Pra quê e Porquê?” com Luzia Cabreira, Advogada RENAP

Programação Pátio Celesc

Serviços de cidadania (das 10h às 17h):

• Solicitação de Carteira de Identidade – Instituto Geral de Perícia/IGP-SC

Levar, no original ou cópia autenticada, Certidão de Nascimento (para quem sempre foi solteiro); de Casamento (para casados, viúvos, separados judicialmente e divorciados); foto 3X4 colorida, recente, sem data, com fundo branco, sem retoques e com expressão facial normal (sem sorrisos). Fotos grátis para os primeiros 200 atendimentos.

• Balcão cidadão – CÂMARA DE VEREADORES DE FLORIANÓPOLIS

Solicitação e busca de certidões + isenção de taxa de cartório para casamento civil

• Orientação direitos e deveres do cidadão – PROCON-SC

• Consultas jurídicas – DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO – DPU – consultas sobre situações que envolvam a União e Órgãos Federais quanto a: moradia/financiamento, crimes federais, educação, assistência jurídica internacional, saúde, militares, aposentadoria, benefícios e auxílios sociais

• Orientação e consulta jurídica – OAB CIDADÃ

• Atendimento comercial – CASAN (2ª via de fatura, consulta débitos, atualização cadastral) e renegociação de débitos

• Serviços comerciais – CELESC (cadastro de fatura por e-mail, oxigenoterapia e tarifa social, 2a via de fatura, atualização cadastral e consulta e renegociação de débitos) e projetos socioambientais (Jovem Aprendiz, Energia do Futuro, Bônus Fotovoltaico, Banho de Energia, Energia do Bem, entre outros)

• Programa Educacional de Resistência às Drogas – PROERD/PM/SSP-SC

• Informação empresarial, orientação abertura de MEI, orientação de cursos para empresas – SEBRAE

Serviços de Saúde e Bem-Estar

SESI-FIESC:

• Espaço educativo em saúde

• Avaliação física

• Orientação nutricional e de saúde auditiva

• Teste de acuidade visual

SENAC:

• Verificação de pressão

• Corte de Cabelo

• Simulador de envelhecimento

Outras atrações culturais e recreativas

• Feiras de Antiguidades, Artesanato e Orgânicos • CDL / Viva CIDADE

• Exposição “Há braços fazendo arte na Celesc” – com os artistas celesquianos

• Bazar Beneficente: Feira Mulheres CEDEP, ACIC, Associação de Surdos e Bonecas da Solidariedade SEOVE

• Ponto de adoção de animais e exibição de carros antigos e carros elétricos

• Contação de histórias para crianças e adultos: Pipo & Fifi, Prevenção de violência sexual na infância

• Brinquedos infláveis / SESI-FIESC + projeto Brincando no parque / SESC

• Parque de Food Trucks (Assoc. Truckeiros da Grande Florianópolis)



