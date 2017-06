Centenas de pessoas participam da montagem de tapetes para Corpus Christi em Florianópolis 

<p>Cerca de 300 pessoas participaram na manhã desta quinta-feira da montagem dos tradicionais tapetes para a celebração do <b> Corpus Christi </b>em Florianópolis. Divididas em 20 grupos, desde as 7h elas confeccionaram dezenas de tapetes no entorno da Praça XV de Novembro e Catedral Metropolitana, com desenhos coloridos e criativos.</p><p>Na Arquidiocese de Florianópolis, as 71 paróquias têm Missa Solene, seguida de procissão. Na catedral, o arcebispo Dom Wilson Tadeu Jönck celebra missa à s 15h.</p> Foto: Diorgenes Pandini / Agência RBS <p>As celebrações de <b>Corpus Christi</b> são realizadas em <b> todas as regiões de Santa Catarina </b> nesta quinta-feira. A comemoração da <b>Igreja Católica</b> tem como objetivo celebrar o mistério da Eucaristia, o sacramento do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Tradicionalmente, são confeccionados tapetes nas ruas das cidades, por onde a procissão passa depois da missa solene.</p><p>A festa de Corpus Christi sempre é feita na quinta-feira após o domingo da Santíssima Trindade, uma alusão à Quinta-feira Santa, quando se deu a instituição deste Sacramento na Última Ceia.</p><p></p><p></p><p>Geralmente, os tapetes representam temas da Eucaristia e são feitos de serragem colorida, borra de café, areia, entre outros materiais. A tradição surgiu em Portugal e veio para o Brasil com os colonizadores. A confecção dos tapetes não é uma penitência, mas uma manifestação artística para expressar a adoração a Jesus.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Leia também:</b></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b> Senhora de 76 anos costura 408 metros de tapetes para Corpus Christi </b><br></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b> Confira a programação das celebrações de Corpus Christi em Santa Catarina </b><br></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b> Confira a previsão do tempo para o feriadão de Corpus Christi em SC </b></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b> Saiba o que abre e o que fecha em Florianópolis no dia de Corpus Christi </b><br></p><!– contentFrom:cms –>

