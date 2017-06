Centro cultural promove oficinas nas férias de julho

<p>O produtor cultural Fifo Lima avisa que a sua Faferia DNA de Arte está com uma programação especial para as férias de julho. Há novas turmas de caligrafia, bordado contemporâneo, pintura digital, colagem, shibori com índigo, técnica de estamparia e encadernação.</p><p>O espaço também tem novidades como a oficina roda de oleiro e laboratório de escrita, além de um workshop de interpretação para atores e jornalistas.<br>O bacana é que durante as férias interessados podem fazer uma aula gratuita. Mais informações em faferia.com .<br></p><p><b>FÉRIAS NA FAFERIA</b></p><p><b> </b><b>OFICINAS E ATELIÊS DE JULHO</b></p><p> <b>ATELIÊS LIVRES</b></p><p><b> </b><b>DESENHO (duas turmas)<br></b>Lu Bicalho</p><p>Toda segunda – das 14h à s 17h<br>Toda sexta – das 9h à s 12h<br>Investimento mensal: R$ 180</p><p><b> </b><b>AQUARELA<br></b>Julius Schadeck<br>Toda quarta – das 14h à s 17h<br>Investimento mensal: R$ 260</p><p><b>CERÂMICA<br></b>Marcoliva<br>Toda sexta – das14h à s 17h<br>Investimento mensal: R$ 260</p><p> <b>OFICINAS</b></p><p><b> </b><b>CALIGRAFIA LIVRE<br></b>Ivan Jerônimo<br>1º de julho (sábado)<br>Das 13h30 à s 18h30<br>Investimento R$ 190</p><p><b>RODA DE OLEIRO<br></b>Marcoliva<br>Dias 3, 10,17, 24 e 31 de julho (segundas)<br>Das 18h30 à s 21h30<br>Investimento R$ 450</p><p><b>PINTURA DIGITAL<br></b>Lu Bicalho<br>Dias 4, 5 e 6 de julho (terça, quarta e quinta)<br>Das 9h à s 12h<br>Investimento R$ 250</p><p><b>BORDADO CONTEMPORÂNEO<br></b>Carol Grilo<br>8 de julho (sábado)<br>Das 14h à s 19h<br>Investimento R$ 190</p><p><b>APRESENTADOR DE TV<br></b>Domingas Person<br>Dia 13 de julho (quinta-feira)<br>Das 10h30 à s 12h30 e das 14h à s 17h<br>Investimento R$ 300</p><p><b>CINEMA<br></b>Ivo Müller<br>Dias 15 e 16 de julho<br>Das 10h à s 13h e das 14h à s 17h<br>Investimento R$ 400</p><p><b>LABORATÓRIO DE ESCRITA<br></b>Fábio Brüggemann<br>Dias 18, 19 e 20 de julho (de terça a quinta)<br>Das 19h à s 21h30<br>Investimento R$ 200</p><p><b>COLAGEM<br></b>Pati Peccin<br>Dia 20 de julho<br>Das 13h30 à s 18h<br>Investimento R$ 120</p><p><strong>SHIBORI COM ÍNDIGO<br></strong>Roberta Kremer<br>22 de julho (sábado)<br>Das 10 à s 12h30 e das 13h30 à s 18h<br>Investimento R$ 300</p><p><b>ENCADERNAÇÃO<br></b><b>Módulo I<br></b>Aleph Ozuas<br>29 de julho (sábado)<br>Das 9h30 à s 12h e das 13h30 à s 17h<br>Investimento R$ 250</p><p><b>ENCADERNAÇÃO<br></b><b>Módulo 2<br></b>Aleph Ozuas<br>30 de julho (domingo)<br>Das 9h30 à s 12h e das 13h30 à s 17h<br>Investimento R$ 250</p><p><strong>Acompanhe as publicações de Camille Reis </strong></p><p> Catarinense Zilda Arns ganha hospital com seu nome no Haiti <br> Filha da catarinense Mirella Santos conquista milhares de fãs com tiradas hilárias na internet <br> Músico pede namorada em casamento no fim da apresentação da Camerata <br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense