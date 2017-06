Centro de Eventos de Balneário Camboriú tem a primeira programação agendada

<p class=”embed-content”> </p> <p>Balneário Camboriú desbancou Brasília e Manaus e vai sediar o Congresso Nacional de Contabilistas em 2020. É a primeira programação agendada para o Centro de Eventos, que será o maior do Estado. A expectativa é que o congresso atraia para Santa Catarina cerca de 16 mil pessoas, e traga um incremento de R$ 34 milhões na economia da cidade.<br><br>A captação foi capitaneada pelo Convention & Visitors Bureau, que trouxe a Balneário Camboriú os representantes do evento, mostrou o que a região tem a oferecer e a proposta do Centro de Eventos, que ainda está em obras. Em parceria com a Secretaria de Turismo, a entidade tem feito a divulgação da nova estrutura dentro e fora do país.<br><br>Recentemente procuraram a direção da Fiexpo Latinoamérica, que este ano ocorre em Santiago, no Chile. A feira de negócios e turismo e escolhe uma nova sede em um país diferente para três edições, e está em busca de um espaço para ser utilizado entre 2020 e 2022. <br><br>A inauguração do Centro de Eventos está prevista para o fim do ano. Até lá, a ideia é ter boa parte da programação acertada. O Governo do Estado lançou edital de licitação para um estudo de viabilidade econômica e financeira, com abertura de propostas nesta quinta-feira. Esse estudo deve indicar o melhor modelo de gestão.<br><br><b>Procura</b><br><br>A tendência é que o Centro de Eventos de Balneário Camboriú tenha a gestão entregue à iniciativa privada _ e já há interesse do mercado. Houve visitas do Grupo Positivo e da empresa francesa de eventos GL, que tem investimentos em São Paulo e Rio de Janeiro. Nos próximos dias, virão à cidade representantes de uma empresa latino-americana que já mantém estruturas parecidas em Buenos Aires, na Argentina, e em Punta de Leste, no Uruguai.<br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense