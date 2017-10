Centro de Saúde da Coloninha receberá obras de manutenção

O Centro de Saúde Coloninha, na área continental, começa a ser reformado a partir de segunda-feira (16). O prefeito Gean Loureiro estará na unidade de saúde às 14 horas para assinar a ordem de serviço para a manutenção, que terá investimento de cerca de R$ 40 mil.

A unidade da Coloninha atende a uma população de quase 10 mil pessoas, com três equipes de Saúde da Família. A reforma vem sendo amplamente discutida com a comunidade e os conselhos locais, que sofriam com a precariedade da estrutura atual do centro de saúde. A obra será feita com recursos próprios, um investimento de R$ 2 milhões em manutenção predial dos centros de saúde da Capital.



Fonte: Floripa News