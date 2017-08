Centro Educacional em São José promove festival sobre diversidade urbana

De acordo com o diretor da unidade, Adriano Brollo, será um ponto de encontro e vivência a partir da realidade do território. “Queremos valorizar a diversidade urbana em suas múltiplas culturas e linguagens, fortalecendo parcerias que inspirem, eduquem e transformem para a construção de um território educador”.

O evento pretende reunir diversas ações como encontro nacional de grafiteiros, encontro de Hip Hop, aula de dança, ações preventivas de saúde e assessoria gratuita com advogados da OAB Cidadã. Haverá também uma feira acadêmica e de economia solidária, oferta de vagas para o mercado de trabalho e atrações culturais, esportivas de educandos da unidade educacional e parceiros.

O festival é gratuito e aberto à comunidade, educandos, pais e colaboradores. Todas as atividades serão realizadas no Ginásio de Esporte Jardim Zanellato, ao lado do Centro Educacional Marista São José.

Serviço

O quê? “Festival Diversidade Urbana – Território do Brincar: Inspirar, Educar e Transformar”

Quando: 12 de agosto, das 10h às 18h

Onde: Ginásio de Esporte Jardim Zanellato, Rua Nossa Senhora dos Navegantes – 2302, Jardim Zanellato,São José/SC. Telefone: (48) 3258-0964



Fonte: Floripa News