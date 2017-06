Centro Integrado de Saúde inaugura para comunidade dia 24 de junho

Evento acontece às 9h na recepção da Unidade de Assistência Médica Especializada

Uma das obras mais esperada pela comunidade itajaiense, o Centro Integrado de Saúde (CIS) vai abrir as portas ainda neste mês. A inauguração do complexo ocorre dia 24 de junho, às 9h, com a presença do prefeito Volnei Morastoni. O ato faz parte das comemorações do aniversário de 157 anos de Itajaí. No mesmo dia, a população já vai poder fazer uso dos serviços oferecidos no complexo.

Localizado na Avenida Adolfo Konder, no bairro São Vicente, o CIS vai concentrar os atendimentos de algumas unidades da rede municipal de saúde, facilitando o acesso da população aos serviços atualmente oferecidos em diferentes locais da cidade. A expectativa da Secretaria de Saúde é fazer aproximadamente 15 mil atendimentos mensais.

Com cerca de sete mil metros quadrados de área construída, o CIS vai contar com uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Porte III para urgências e emergências, a Unidade de Assistência Médica Especializada, que oferecerá consultas especializadas, pós-consultas e exames, o Laboratório Municipal para elaboração de exames laboratoriais de urgência e emergência, além de parte do setor administrativo da Secretaria de Saúde de Itajaí. Todos os ambientes são climatizados e adequados para oferecer serviços de qualidade à população.

As principais adequações para que a obra fosse concluída nesse prazo envolvem parte elétrica, hidráulica e lógica, bem como a liberação dos alvarás sanitário, ambiental, de funcionamento e do Corpo de Bombeiros. Também foi necessária a abertura de processo seletivo para contratação de profissionais, além de licitação para compra de equipamentos, materiais, medicamentos, serviço de limpeza e manutenção.

“O CIS será de alta relevância na nova conjuntura da saúde pública de Itajaí. Sua localização estratégica possibilitará acessibilidade da população a todos os serviços do complexo. Certamente, um grande ganho do SUS no município”, afirma a secretária adjunta de Saúde, Ilse Barboza, que coordenou os trabalhos de adequação do complexo à realidade do município.

Serviços oferecidos no CIS

O Pronto Atendimento (PA) do São Vicente, que atende urgências e emergências, é um dos serviços que será instalado no CIS neste mês. Porém, a Secretaria de Saúde de Itajaí solicitou ao Ministério da Saúde a transformação do PA em Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Porte III para receber um incremento de R$ 500 mil mensais para custeio. Com a mudança, o PA poderá atender a demanda atual com maior comodidade e eficiência. A estrutura ficará em uma área de 2.050 metros quadrados com consultórios adultos e pediátricos, sala de curativos, eletrocardiograma, radiologia e leitos para observação. A UPA 24 horas terá ainda farmácia/dispensário e sala de emergência.

O Posto de Assistência Médica (PAM), que atualmente está localizado no Centro, será instalado no CIS como Unidade de Assistência Médica Especializada. O local vai oferecer consultas especializadas, pós-consultas, exames cardiológicos (esteira, holter, mapa e eletrocardiograma) e ultrassonografia. O setor de Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria ficará junto à unidade para garantir mais facilidade na marcação de cirurgias e exames, bem como na prestação de informações à comunidade. Ao todo, são mais de dois mil metros quadrados de área com consultórios amplos e modernos, espaço para avaliação e pós-consulta, sala de apoio e diagnóstico, entre outros ambientes.

Outro serviço que será instalado no CIS é o Laboratório Municipal, que hoje fica no Centro da cidade. Além de exames laboratoriais, como carga viral, HIV, hepatite, toxoplasmose, tuberculose e dengue, o Laboratório também vai atender a demanda da urgência e emergência, agilizando diagnósticos e agregando mais qualidade ao atendimento. A estrutura oferecerá salas de coleta, laboratórios integrados e sala de laudos em uma área de 620 metros quadrados.

A Secretaria de Saúde de Itajaí estará ainda mais próxima das demandas da comunidade com a inauguração do CIS. Parte do setor administrativo da Secretaria vai ocupar uma unidade que inicialmente seria destinada apenas para administração do complexo.



Fonte: floripanews