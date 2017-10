Centros de saúde do Norte da Ilha receberão reparos

Os centros de saúde da Barra da Lagoa, do Rio Vermelho e de Canasvieiras começam a ser reformados a partir desta sexta-feira (27). O prefeito Gean Loureiro passará pelas três unidades, a partir das 9 horas, para assinatura das ordens de serviço para a manutenção predial. No total, o investimento será de aproximadamente R$ 180 mil.

Juntas, as três unidades de saúde atendem a uma população de quase 50 mil pessoas. Todas as reformas são amplamente discutidas com a comunidade e os conselhos locais, que sofriam com a precariedade da estrutura atual desses centros de saúde. Serão feitos reparos nos telhados para resolver problemas de infiltração, além de pintura e solução de outros problemas estruturais.

Em julho, a prefeitura de Florianópolis iniciou o investimento de cerca de R$ 2 milhões em manutenção predial e reformas dos centros de saúde da Capital. A primeira unidade a receber a intervenção, com manutenção já entregue à comunidade, foi a Vila Aparecida. O trabalho também já foi iniciado no Córrego Grande e na Coloninha, além da ampliação na Tapera, e passará por todas as unidades ao longo dos próximos meses.

Investimentos

Também em julho o prefeito Gean Loureiro anunciou o investimento de pelo menos R$ 4 milhões na retomada das obras paralisadas na gestão anterior. Já foram assinadas as ordens de serviço do Campeche e da Lagoa da Conceição. Estão no pacote, ainda, as obras do Pantanal, Abraão e Canto da Lagoa, cujos projetos estão sendo readequados pela assessoria de Infraestrutura da Secretaria de Saúde para abertura de novos processos de licitação.

Grande parte das obras estava parada por problemas com as empreiteiras contratadas na administração anterior – algumas delas desistiram das obras e, em outros casos, houve atraso na entrega sem a conclusão dos serviços. Todas as situações estão sendo analisadas pela Procuradoria para que sejam tomadas as medidas judiciais cabíveis.

“Temos ouvido os conselhos locais de saúde e visitado as unidades e sabemos da necessidade de atender ao pleito dessas comunidades para dar mais conforto e qualidade aos pacientes”, afirma o secretário de Saúde Carlos Alberto Justo da Silva.

Alô Saúde

A prefeitura busca investimentos para a implantação do projeto Alô Saúde. A ideia é que, mais do que um número de telefone para agendamento de consultas, haja acesso telefônico a profissionais para resolver problemas de saúde e receber orientações e encaminhamento para o melhor serviço de saúde a procurar na sua região.

O Ministério da Saúde deverá cofinanciar o projeto, que tem como base as experiências de Portugal e Reino Unido de programas semelhantes.



Fonte: Floripa News