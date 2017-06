Cerca de 200 representantes democratas apresentam queixa contra Trump

<p>Cerca de 200 representantes democratas denunciaram nesta quarta-feira ante a justiça o presidente Donald Trump, a quem acusam de se aproveitar do cargo para obter benefícios financeiros provenientes do exterior.</p><p>Esta é a segunda queixa apresentada esta semana por este motivo contra o presidente americano: o estado de Maryland e a capital Washington fizeram a mesma coisa na segunda-feira, e o acusaram de aceitar pagamentos de governos estrangeiros através de seu império imobiliário.</p><p>Desta vez, 30 senadores e 166 representantes da câmara baixa, todos democratas, se associaram em ações judiciais que se baseiam numa cláusula constitucional que proíbe que a pessoa em um cargo público aceite presentes de qualquer tipo por parte de um Estado estrangeiros sem o consentimento do Congresso.</p><p>Os autores da ação alegam, por exemplo, que delegações estrangeiras se hospedam no hotel internacional Trump de Washington, e que governos estrangeiros compraram ou alugaram espaços construídos pelo grupo Trump. </p><p>seb/kal/jb/cd/cn</p><p></p><p> * AFP </p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense