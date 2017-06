Cerca de 5 mil imigrantes são resgatados no Mediterrâneo

Cerca de 5 mil imigrantes foram resgatados quando viajavam ontem (26) pelo Mediterrâneo rumo à Itália e outros países da Europa, confirmaram hoje à agência de notícias EFE fontes da Guarda Costeira italiana. Ela coordenou as operações de salvamento.

No total, foram realizados 23 resgates, nos quais participaram a Guarda Costeira e a Marinha Militar italianas, além das organizações humanitárias que prestam auxílio aos imigrantes.

Eles viajavam repartidos a bordo de quatro barcos, 18 embarcações pneumáticas e uma embarcação de pequenas dimensões.

O fluxo migratório para a Itália não para e neste ano, até ontem, desembarcaram em portos do país 73.094 imigrantes, 13,97% a mais que no mesmo período de 2016, de acordo com dados do Ministério do Interior. A Guarda Costeira italiana estima para hoje outra intensa jornada de desembarques nos portos do sul do país.



Fonte: EBC