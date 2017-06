Cerca de 50 túmulos são destruídos em cemitério de Lages, na Serra

<p>Cerca de 50 túmulos do cemitério Cruz das Almas, no bairro Santa Rita, em Lages, na Serra de Santa Catarina, foram destruídos na madrugada desta quinta-feira. O número ainda pode aumentar, já que a contagem ainda não foi concluída, informou a prefeitura do município. Mármores, vidros e cabeceiras dos jazigos foram muito danificadas, mas, apesar dos estragos, nada teria sido roubado. <br><br>O que mais impressionou a população local foi a destruição dos túmulos de Ernesto Canozzi e Olintho Pinto, conhecidos como os <b> irmãos Canozzi </b>. A dupla foi assassinada em 1902 e o crime, conforme relata o jornalista e morador Pablo Gomes, repercutiu muito na época, chegando a se transformar em documentário. Até hoje, os Canozzi são tido pelos locais como milagreiros. Gomes conta ainda que a população local cumpre até um ritual, principalmente na época de Finados, indo aos túmulos para fazer pedidos. </p> Foto: Paulo Chagas / Divulgação <p>Conforme o secretário de Serviços Públicos e Meio Ambiente de Lages, Euclides Mecabô, as polícias Militar e Civil já foram até o cemitério para averiguar os danos e registrar a ocorrência. Após a perícia, onde será feita a contagem exata das sepulturas atingidas, os familiares serão contatados. Atualmente, é a própria prefeitura que responde pelo cemitério, túmulos e sepultados. Sem câmeras de segurança no entorno, o local é cercado por muros de 2,5 metros de altura e portões com cadeados. <br><br>Na tarde desta quinta-feira, por conta do trabalho dos peritos, o cemitério precisou ser totalmente isolado. Em alguns pontos do local, a polícia teria verificado sangue no chão, indicando que quem praticou o ato de vandalismo teria se ferido. Segundo Mecabô, a polícia já trabalha com suspeitos, mas detalhes da investigação ainda não foram revelados.<br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense