Cesta básica em Fortaleza sobe 1,72% em março

Os 12 alimentos que compõem a cesta básica de Fortaleza apresentaram elevação de preços da ordem de 1,72% em março. Três dos produtos tiveram maior impacto para a inflação. O trabalhador passou a ter que R$ 408,83 para adquirir os alimentos. Considerando o valor e, tomando como base o salário mínimo vigente no País de R$ 937,00 (valor correspondente a uma jornada mensal de trabalho de 220 horas), pode-se dizer que o trabalhador teve que desprender 95 horas e 59 minutos de sua jornada de trabalho mensal para essa finalidade. O gasto com alimentação de uma família padrão (2 adultos e 2 crianças) foi de R$ 1.226,49.

A inflação foi influenciada sobretudo pelos preços do tomate (13,85%), banana (5,60%), café (3,67%) e manteiga (3,39%). Os produtos que apresentaram redução no seu preço foram o leite (-1,21%), a carne (-1,41%) e o feijão (-9,68%), de acordo com o Departamento Intersindical de Estudos Socioeconômicos e Estatística (Dieese).

Observando as variações semestral e anual da Cesta Básica, em Fortaleza, verifica-se que foram de -1,71% e 5,83%, respectivamente. Isto significa que a alimentação básica em março de 2017 (R$ 408,83) está mais cara que em setembro de 2016 (R$ 415,94) e mais cara que março de 2016.

Fonte: diariodonordeste