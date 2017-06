Chance de recursos para cidades atingidas pela chuva, Figueirense empata e mais três coisas para saber 

<p><b>1 – Temer acena positivamente para assinatura de MP que libera recursos para cidades de SC atingidas pelas chuvas </b></p><p>Em audiência nesta terça-feira com a Frente Parlamentar Catarinense, o presidente Temer acenou positivamente para a assinatura de uma medida provisória que libera recursos para as cidades de Santa Catarina atingidas pelas chuvas das últimas semanas. O pedido, feito pelos parlamentares catarinenses, foi baseado em um levantamento assinado pelo secretário de Estado da Defesa Civil, Rodrigo Moratelli. No documento, Moratelli calcula que os prejuízos somam, a princípio, R$ 45 milhões. <b><br></b></p> Foto: Alan Santos / Divulgação <p><b>2 – Criciúma larga em vantagem, mas Figueirense empata no finzinho </b></p><p>Dois gols para cada lado, dois autores e um empate. O Criciúma jogou seguro e construiu vantagem com a cabeça e o pé de Douglas Moreira. Fez a maior parte dos 4.082 torcedores no Orlando Scarpelli vaiarem a equipe. Porém, o Figueirense contou com Luidy, que saiu do banco para soltar dois foguetes que fizeram a torcida cantar o 2 a 2 como se fosse vitória alvinegra na noite desta terça de Série B do Campeonato Brasileiro.<br></p> Foto: Marco Favero / Agencia RBS <p><b>3 – Primeira viagem internacional do prefeito de Florianópolis causa polêmica </b></p><p>O prefeito de Florianópolis, Gean Loureiro (PMDB), esteve na Espanha nesta terça-feira para defender o financiamento de cerca de R$ 500 milhões com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para obras de infraestrutura e mobilidade urbana — com os mesmos R$ 500 milhões em contrapartida pelo município. Mesmo sem ter a garantia de que o contrato será firmado com o BID, a prefeitura em janeiro contratou por quase R$ 3,5 milhões uma empresa de consultoria responsável por estudos técnicos necessários à obtenção do empréstimo. As análises ainda não foram concluídas, mas na gestão há a expectativa de que até o final deste ano o acordo seja assinado.<br></p> Foto: Felipe Carneiro / Agencia RBS <p><b>4 – Cunha presta depoimento nesta quarta em inquérito que investiga Temer </b></p><p>O deputado cassado Eduardo Cunha (PMDB-RJ) vai prestar depoimento nesta quarta-feira (14) no inquérito aberto no Supremo Tribunal Federal (STF) contra o presidente Michel Temer após a delação dos empresários do Grupo J&F. O testemunho está marcada para as 11h, na sede da Superintendência da Polícia Federal (PF) em Curitiba.<br></p> Foto: EVARISTO SA / AFP <p><b>5 – Arma de um dos delegados mortos no Estreito está sumida e laudo expõe alto consumo de álcool pelas vítimas </b></p><p>No dia que marca duas semanas do tiroteio que resultou na morte dos delegados federais Adriano Antônio Soares e Elias Escobar, em uma casa de prostituição no Estreito, região continental de Florianópolis, a investigação da Polícia Civil segue atrás de elementos para descobrir exatamente a dinâmica dos fatos naquela madrugada. A arma de um dos policiais, uma pistola Glock 9mm, continua desaparecida. <br></p> Foto: Montagem sobre reproduções RBS TV / DC <!– contentFrom:cms –>TV / DC <!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense