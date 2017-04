Chanceleres do G7 buscam consenso sobre a Síria

Lucca. Os ministros das Relações Exteriores do Grupo dos 7 Países mais Industrializados (G7) realizam hoje o segundo e último dia de reuniões em Lucca (Toscana, Itália) para tentar reativar as negociações sobre o futuro da Síria e enviar uma mensagem "clara" à Rússia, o principal apoio do regime de Damasco.

O conflito na Síria é o ponto central da reunião dos chanceleres do G7 (EUA, Japão, Canadá, Alemanha, Reino Unido, França e Itália), da qual o novo secretário de Estado dos EUA, Rex Tillerson, participa pela primeira vez.

Antes do encontro, o ministro de Exteriores britânico, Boris Johnson, pediu que o presidente russo, Vladimir Putin, retire o apoio ao "venenoso" presidente sírio, Bashar al Assad.

"É o momento de Vladimir Putin encarar a verdade sobre o tirano que está apoiando", disse. "Assad é um veneno em todos os sentidos. Está envenenando as pessoas inocentes na Síria com armas que foram proibidas há 100 anos, e está envenenando a reputação da Rússia", disse.

O suposto uso de armas químicas por parte do governo sírio, que causou 87 mortos no reduto rebelde de Jan Sheijun (noroeste da Síria), e o ataque americano contra base aérea do exército sírio como represália, mudaram a agenda do encontro.

Em uma série de mesas redondas, os chanceleres das maiores potências industriais tentam dar uma resposta comum a um tema que preocupa muito os países ocidentais e que repercute em todo o Oriente Médio.

A intervenção unilateral dos Estados Unidos, a primeira em seis anos de conflito, provocou uma reação forte por parte de russos e iranianos, aliados do regime sírio, que negou toda a responsabilidade no suposto ataque com armas químicas.

A presença de Rex Tillerson na reunião é fundamental, já que as relações entre EUA e os principais aliados de Damasco, Rússia e Irã, voltaram a ficar tensas no último domingo, quando Washington pediu a saída do presidente Bashar al Assad, e Moscou e Irã ameaçaram executar represálias contra aqueles que atacarem o exército sírio.

Tillerson aproveitou ontem para reunir-se paralelamente com o premiê japonês Fiumio Kishida, que ofereceu o apoio de seu país à resolução que convida os EUA a assumir a liderança na luta contra a proliferação e o uso de armas químicas.

O chanceler britânico Johnson adiantou que vão tentar alcançar "um apoio internacional coordenado para conseguir um cessar-fogo e intensificar" a busca de uma solução política.

Protestos

Enquanto os chanceleres celebravam suas reuniões no elegante Palácio Ducal de Lucca, aproximadamente 200 militantes protestavam em frente às muralhas da cidade contra a política das grandes potências.

"A guerra é de vocês, os mortos são nossos. Fora donos do mundo", gritavam pouco antes de furarem o cordão de isolamento e entrarem em choque com a polícia e com os militares.

