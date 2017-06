Chape sofre goleada do Flamengo e volta a jejuar no Brasileirão

<p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Quatro derrotas em cinco jogos. A luz vermelha pisca e clama à <b> Chapecoense: </b> atenção. O time que havia sofrido apenas um gol em quatro partidas, sofreu 17 nas últimas cinco. Cinco deles na noite desta quinta-feira. Na conclusão da nona rodada do Campeonato Brasileiro, a Chape perdeu por 5 a 1 para o Flamengo, na Ilha do Urubu — novamente o segundo jogo seguido sem pontuar. A equipe que chegou a liderar agora está na 10ª posição. Já o time de Guerrero e Diego, destaques da partida pela autoria dos gols, está em oitavo.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Na próxima rodada, a 10ª do Brasileirão, a Chapecoense volta a atuar na Arena Condá. A equipe verde recebe o Atlético-MG, à s 19h de domingo. O Flamengo encara o Bahia no mesmo dia. No entanto, o confronto na Fonte Nova será à s 19h30min.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Jogo de alta intensidade, em que a Chapecoense passou perto da abertura do placar com duas oportunidades. O chute de Wellington Paulista e a cabeçada de Victor Ramos foram sobre a trave, com apenas dois minutos de bola rolando, foram sobre a trave. O Flamengo respondeu. E não parou até conseguir abrir, em golaço de Diego. Aos 13, o cruzamento na área verde foi afastado para a fora da área. Mas foi na direção do meio-campista. Ele pegue de primeira e o foguete foi rasante na direção da rede, sem chance de defesa para Jandrei.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Cinco minutos depois. Os donos da casa utilizaram o outro lado de campo, o direito da Chape, para a construção da jogada. Diego botou na área e Guerrero apareceu antes de Victor Ramos e o goleiro. Conseguiu o toque e o seu primeiro gol no Campeonato Brasileiro. O 2 a 0 atordoou a Chapecoense, que até esboçou estocadas como nos instantes iniciais, porém não conseguiu causar danos aos rubro-negros.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>A Chape voltou diferente do intervalo. O técnico Vagner Mancini confiou no jovem Perotti, de 19 anos, para dar mais ofensividade à equipe. Saiu Seijas, mas o Flamengo continuava a formatar os melhores lances de marcar. Aos três da etapa, Jandrei mostrou muita agilidade para evitar o segundo de Guerrero, que apareceu livre dentro da área. Foi então que a Chapecoense conseguiu descontar, com muita vontade. Aos 10, Reinaldo fez a bola ir da lateral para o meio da área vermelha e preta. O goleiro Thiago foi mal e o zagueiro Victor Ramos, na disputa, tocou duas vezes na redonda até ter certeza que ela estava dentro do gol.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>O Flamengo aos poucos retomou a pegada do bom momento do primeiro tempo e tinha cara de que Guerrero iria se redimir da escassez de gols. De fora da área, obrigou Jandrei a se esticar para defender. No escanteio decorrido pelo arremate, o Fla envolveu até a cabeçada de Arão, em outra intervenção do goleiro. Deu rebote e o peruano fez o seu segundo na partida, o terceiro rubro-negro. Diego também faz o seu segundo. Aos 33, o meia recebeu no meio, dominou no peito para botar nas redes.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Ficou ainda pior três minutos depois. Everton botou na cabeça de Guerrero, que cumprimentou Jandrei antes de comemorar. Restou à Chapecoense aceitar outra goleada – duas semanas atrás sofreu 6 a 3 para o Grêmio – e espera pelo próximo compromisso.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>FLAMENGO – 5</b><br>Thiago; Rodinei, Réver (Rhodolfo), Juan e Trauco; Márcio Araújo (Romulo), Willian Arão e Diego; Berrío, Guerrero e Everton. Técnico: Zé Ricardo</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>CHAPECOENSE – 1</b><br>Jandrei; Apodi, Douglas Grolli, Victor Ramos e Reinaldo; Andrei Girotto, Luiz Antonio e Seijas (Perotti); Arthur, Wellington Paulista (Túlio de Melo) e Rossi (Lucas Mineiro). Técnico: Vagner Mancini</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>GOLS: </b>Diego (F), aos 13 do primeiro tempo e aos 33 do segundo tempo, e Guerrero (F), aos 18 minutos do primeiro tempo e aos 29 e 36 do segundo tempo. Victor Ramos (C), aos 10 do 2º tempo.<br></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>CARTÕES AMARELOS: </b>Everton, Juan e Romulo (F). Andrei Girotto (C).<br></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>ARBITRAGEM: </b>Leandro Bizzio Marinho, auxiliado por Danilo Ricardo Simon Manis e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (trio de SP)<br></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>LOCAL: </b>Estádio Ilha do Urubu, no Rio de Janeiro<br></p><p><b> Leia todas as notícias sobre a Chapecoense </b><br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense