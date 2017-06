<p>Chapecó tem mais de oito mil ocorrências de perturbação do sossego público por ano segundo dados do Sistema de Atendimento e Despacho de Emergências da Polícia Militar. Foram 8.116 ocorrências em 2015, 8.471 em 2016 e 3.082 nos cinco primeiros meses de 2017.</p><p>São cerca de 20 mil ocorrências em dois anos e cinco meses, numa média de 22 chamadas por dia. A concentração é nos finais de semana, com 75% das chamadas. O período noturno responde por 77% das perturbações. E todos os bairros da cidade convivem com o problema.Menos de 1% disso gera alguma punição, com termo circunstanciado e multa.</p><p><b>Promotor sugere nova lei</b></p><p>Diante desse cenário o promotor de justiça Alessandro Rodrigo Argenta, da 14ª Promotoria de Justiça, está propondo a elaboração de uma lei municipal que torne mais efetiva o combate a essa situação. Ele sugeriu um modelo baseado no projeto Psiu, implantado em 2015, em Blumenau, que inicialmente teve bom resultado. </p><p>Recentemente ele apresentou a proposta na Câmara de Vereadores de Chapecó. A ideia é que outros órgãos de segurança, como a Guarda Municipal, auxiliem a Polícia Militar. Além disso a ideia é tirar a questão da esfera criminal e passar para a esfera civil, como se fosse uma multa de trânsito, em que a própria vítima poderia produzir provas gravando com um celular e encaminhando para o órgão responsável, sem a necessidade de comparecer em audiências. </p><p>O autor da perturbação seria notificado e teria direito a defesa, mas sem os trâmites da esfera criminal. Na reincidência o valor da multa seria maior.</p><p><b>PM aumenta fiscalização</b></p><p>Mesmo sem mudança na lei a Polícia Militar de Chapecó já aumentou a fiscalização da perturbação do sossego público, com a implementação de uma equipe específica para este fim nos finais de semana. </p><p>De acordo com o comandante do 2º Batalhão de Polícia Militar de Chapecó, tenente-coronel Ricardo Alves da Silva, o número de termos circunstanciados em 2017 já é de 41, mais dos que os 35 de todo o ano passado.</p><p><b>Legislativo e executivo apoiam iniciativa</b></p><p>Tanto a administração municipal quanto a Câmara de Vereadores informaram que estão abertas a uma ação conjunta para solucionar o problema. <br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense