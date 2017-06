Chapecoense luta contra tabu diante do Flamengo para se recuperar no Brasileirão

<p>Sem jamais ter vencido o Flamengo no Rio de Janeiro, a <b> Chapecoense </b>quer errar menos do que nos últimos jogos para tentar quebrar esse tabu. O duelo contra o Rubro-negro, válido pela nona rodada da <b> Série A do Campeonato Brasileiro </b>, é à s 21h desta quinta-feira, no Estádio Ilha do Urubu.</p><p>Em três jogos fora contra o Fla, a Chapecoense perdeu dois e empatou um, por 2 a 2, no ano passado. Na Arena Condá, o retrospecto não é muito melhor. Foram duas derrotas e apenas uma vitória, no primeiro confronto, por 1 a 0, em agosto de 2014. Naquele jogo, Nenén, que deve iniciar no banco, cobrou a falta que Rafael Lima desviou para o gol para garantir os três pontos da equipe catarinense.</p><p>Além do retrospecto negativo contra o Flamengo, o Verdão do Oeste vem de uma sequência ruim, de três derrotas em quatro jogos, na atual edição do campeonato. Mas os jogadores da Chape identificaram a receita para melhorar o desempenho e ter sucesso na Ilha do Urubu, no Rio de Janeiro. </p><p>– Temos que ter mais concentração para desempenhar um bom futebol – afirmou o lateral-direito Apodi.</p><p>O volante Luiz Antônio sabe bem como enfrentar o Flamengo. Foi no time carioca que ele cresce nas categorias de base e foi profissionalizado.</p><p>– É um jogo difícil, complicado, o estádio vai estar cheio e eles precisam do resultado. Mas vamos procurar marcar bem e usar as bolas rápidas pelos lados. Temos de errar pouco, pois temos errado bastante, o que não é normal – destacou o jogador de 26 anos.</p><p>Esta será a primeira vez que ele vai enfrentar o ex-clube, o que deixou até a família, que é rubro-negra, na expectativa pelo confronto.</p><p>– Será a primeira vez que enfrento o Flamengo, depois de 12 anos, e de toda a história que tenho lá. São muitos jogos e minha família até perguntou como estava minha cabeça, mas respondi que estou tranquilo. Apesar de ser flamenguista, agora defendo a Chapecoense – destacou o atleta.</p><p>Para essa partida, o técnico Vagner Mancini conta com o retorno do atacante Rossi, que cumpriu suspensão contra o Botafogo. Ele entra no lugar de Osman, que teve uma lesão no joelho esquerdo e fica fora do time por pelo menos seis meses.</p><p><b>Confronto direto por melhor colocação</b></p><p>Com 13 pontos na tabela de classificação, o jogo de hoje é um confronto direto para o Verdão. A ótima arrancada no Brasileirão colocou a Chape na metade de cima da tabela, à frente do próprio Flamengo, que soma dois pontos a menos.</p><p>Há pouco mais de dez dias, o Rubro-negro enfrentou o Avaí, outro catarinense na competição, e ficou no empate por 1 a 1 na Ressacada. </p><p>Diante de equipes cariocas, a Chapecoense também não tem grandes motivos para celebrar. Venceu o Vasco na Arena Condá por 2 a 1, mas, no mesmo local, acabou perdendo para o Botafogo por 2 a 0 no domingo.</p><p><b>FICHA TÉCNICA</b></p><p><b>FLAMENGO:</b> <br>Thiago, Rodinei, Rever, Rodolpho (Juan) e Trauco; Cuéllar, Márcio Araújo (Willian Arão) e Diego; Vinícius Jr, Everton e Guerrero. <b>Técnico</b>: Zé Ricardo.</p><p><b>CHAPECOENSE: <br></b>Jandrei, Apodi, Victor Ramos, Luiz Otávio e Reinaldo; Andrei Girotto, Luiz Antônio e Seijas; Rossi, Wellington Paulista e Arthur. <b>Técnico</b>: Vagner Mancini.</p><p><b>Horário: </b>21h desta quinta-feira.<br><b>Arbitragem: </b>Leandro Bizzio Marinho, auxiliado por Danilo Ricardo Simon Manis e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (trio de SP).<br><b>Local: </b>Estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro-RJ</p><p><b> Leia todas as notícias sobre a Chapecoense </b></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense