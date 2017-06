Chapecoense muda de competição e aposta na conversa para tentar recuperação

<p>Muita conversa na reapresentação do time da <b>Chapecoense</b> na tarde desta segunda-feira, no Centro de Treinamento da Água Amarela. O treinador Vagner Mancini reuniu o grupo de jogadores e foram cerca de 30 minutos de avaliação sobre a queda de desempenho do time, que perdeu cinco dos últimos seis jogos. Teve cobrança forte do torcedor inclusive na saída do estádio, após a derrota por 1 a 0 para o time reserva do Atlético-MG, na Arena Condá. </p><p>Jogadores como o atacante Túlio de Melo e até o treinador Vagner Mancini foram conversar com os torcedores.Mancini aliás era um dos principais alvos das reclamações. Mas o presidente da Chapecoense, Plínio David De Nês Filho, deu uma entrevista coletiva após o jogo destacando sua confiança no técnico e no departamento de futebol.</p><p>Mesmo na má fase teve torcedor pedindo para tirar foto com os jogadores na tarde desta segunda-feira. O volante Lucas Mineiro, que teve oportunidade de começar a partida contra o Atlético-MG, disse que o grupo não se abalou com a cobrança mais firme da torcida.</p><p>- Ninguém está assustado, vamos manter nosso foco, não pode desaminar, vamos continuar com nosso trabalho que daqui a pouco as coisas vão voltar ao normal – afirmou o jogador.</p><p>Ele afirmou que esperou bastante pela oportunidade de começar uma partida no time titular. As ausências de João Pedro, Amaral, Nadson e Moisés Ribeiro, que tiveram lesões, acabaram contribuído para que o jogador da base do clube mostrasse seu serviço.E ele agradou o técnico Vagner Mancini. Tanto que está cotado para iniciar o jogo também contra o Defensa Y Justicia, nesta quarta-feira, na Argentina, pela Copa Sul-Americana. </p><p>A delegação viajou no final da tarde para Porto Alegre e à noite embarcou para Buenos Aires.Para o volante a mudança de competição deve ser benéfica.</p><p>-Vamos trabalhar forte, mudar a chave e mudar a situação – afirmou.</p><p>Em 2015 a Chapecoense também vinha patinando no campeonato Brasileiro e a partir da classificação na Sul-Americana, eliminando o Libertad, do Paraguai, deu moral para uma arrancada tanto no Brasileiro como para fazer dois belos jogos contra o então campeão da Libertadores, o River Plate.</p><p>Para tentar a recuperação o técnico Vagner Mancini levou o grupo principal. O zagueiro Victor Ramos, lesionado, e o zagueiro Luis Otávio, suspenso, não viajaram. Fabrício Bruno e Grolli devem formar a zaga titular.<br></p><p><br></p><p><b> Leia todas as notícias sobre a Chapecoense </b></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense