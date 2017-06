Chapecoense perde em casa para os reservas do Atlético-MG

<p>Na disputa do técnico da <b>Chapecoense</b>, Vagner Mancini, contra o filho, Matheus Mancini, zagueiro do Atlético-MG, o filho levou a melhor. Mesmo jogando com um time reserva o Galo venceu a Chapecoense por 1 a 0, na Arena Condá, e deixa o pai de Matheus sob pressão. Foi a quinta derrota em seis jogos no <b> Brasileirão </b>. Com isso o time que já foi líder cai para a segunda parte da tabela, com 13 pontos.</p><p>Recheado de garotos o time visitante começou surpreendendo. Logo a 11 minutos Valdívia vez boa jogada pela direita e cruzou na área para Marlone, livre, abrir o placar, de cabeça.</p><p>Foi o décimo oitavo gol sofrido pela Chapecoense em seis jogos. Isso que a zaga que levou 5 a 1 do Flamengo não era a mesma, pois Victor Ramos estava lesionado, dando lugar a Luiz Otávio, e Grolli foi substituído por Fabrício Bruno. Mancini também tentou reforçar a marcação colocando o volante Lucas Mineiro no lugar do meia Seijas. Mas nem isso resolveu.</p><p>Além de vazar atrás o time não conseguiu ser eficiente no ataque no primeiro tempo. Rossi cruzou na cabeça de Wellington Paulista mas o atacante, livre, mandou para fora. Depois Rossi serviu Apodi que, pressionado pelo marcador, chutou para fora. Luiz Otávio tentou de cabeça e o goleiro Cleiton defendeu.</p><p>O Atlético levou perigo em cobrança de falta de Otero, que passou perto do poste.</p><p>No segundo tempo o técnico Vagner Mancini tirou o volante Luiz Antônio para colocar um quarto atacante, Lourency.</p><p>A Chapecoense passou a dominar o jogo mas, apesar da insistência e da chuva de bolas na área do Galo, não conseguiu chegar ao gol. Quando não era a defesa afastando o goleiro Cleiton fazia a defesa. Teve até reclamação de pênalti não marcado. </p><p>Mancini também tentou trocar Wellington Paulista por Túlio de Melo. Mas a fase da Chapecoense não é boa. Rossi e Arthur também desperdiçaram chances. E tiveram que amargar mais uma derrota.</p><p>Agora a Chapecoense foca na estreia da Copa Sul-Americana onde enfrenta o Defensa y Justicia, na quarta-feira, na Argentina.</p><p><b>FICHA TÉCNICA</b></p><p><b>CHAPECOENSE: </b>Jandrei, Apodi, Luiz Otávio, Fabrício Bruno e Reinaldo; Lucas Mineiro (Nenén), Andrei Girotto e Luiz Antônio (Lourency); Rossi, Wellington Paulista (Túlio de Melo) e Arthur. <b>Técnico</b>: Vagner Mancini</p><p><b>ATLÉTICO-MG 1: </b>Cleiton, Yago, Rodrigão (Brenner), Matheus Mancini e Leonan; Rafael Carioca, Roger Bernardo, Marlone Valdívia (Marquinho) e Otero (Luan); Rafael Moura. <b>Técnico</b>: Roger Machado</p><p><b>Gols:</b> Marlone (A), aos 11 minutos do primeiro tempo</p><p><b>Arbitragem: </b>João Batista de Arruda, auxiliado por Luiz Cláudio Regazone e Eduardo de Souza Couto (trio do RJ)</p><p><b>Cartões amarelos: </b>Fabrício Bruno, Luiz Antônio, Arthur, Apodi e Lourency (C); Brenner, Otero, Rafael Moura, Leonan e Rafael Carioca (A)</p><p><b>Local</b>: Arena Condá, em Chapecó</p><p><b>Público:</b> 9.013</p><p><b>Renda:</b> R$ 179.080,00</p><p><b> Leia todas as notícias sobre a Chapecoense </b></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense